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«Сарматы» разместятся в тайге

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Источник изображения: vpk-news.ru

Началось строительство инфраструктуры для летных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (стратегический комплекс РС-28). Работы ведутся в тайге Красноярского края и должны завершиться в 2022 году. Эксперты считают, что там разместят измерительный центр для траекторных наблюдений.

Новое оружие должно заменить выпускавшиеся на Украине комплексы Р-36М2 «Воевода». Оно позволит преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

О планах создать полигон для проведения летных испытаний «Сармата» 23 декабря 2020 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, обустроить его планируют в районе поселка Северо-Енисейский Красноярского края. Глава ведомства рассказал также о возведении необходимых объектов для тестов перспективного комплекса РВСН на космодроме Плесецк.

Согласно планам (есть в распоряжении «Известий») создание инфраструктуры первой очереди в Северо-Енисейске должно быть закончено в конце 2022 года. Строительство поручено Главному военно-строительному управлению № 14, которое специализируется на возведении стратегических объектов, в том числе и для РВСН.

Как указывается в документах, смета работ подготовительного периода (он должен быть закончен в апреле текущего года) предусматривает вырубку леса на обширной территории и создание сети временных грунтовых дорог. В январе ведомство заключило договор на аренду строительной и лесозаготовительной техники на сумму более 40 млн рублей.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко в декабре прошлого года заявил об успешном завершении бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и скором начале ее тестовых пусков.

Ранее представители ведомства сообщали, что «Сарматы» будут развернуты в ракетных дивизиях у поселка Домбаровский в Оренбургской области и города Ужура Красноярского края. 

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Страны
Украина
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Плесецк
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