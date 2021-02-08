Войти
Военно-промышленный курьер

Новые беспилотники показали себя в деле

840
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Артиллерия морской пехоты Балтийского флота успешно поразила цели при содействии подразделения беспилотных летательных аппаратов, сформированного в конце 2020 года.

В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем, прошедшей на прибрежном полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, были задействованы БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». Беспилотные летательные аппараты проходили над целями на высоте около 250 метров, передавая точные сведения для руководства стрельбами.

В рамках учений с помощью беспилотников морские пехотинцы обнаружили силы условного противника на подходе к побережью и сообщили их координаты на командный наблюдательный пункт. После этого артиллеристы сосредоточенным огнем систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удар по десантным кораблям в море. А затем – и по десанту, осуществляющему высадку на берег.

Кроме того, с помощью БПЛА «Элерон-3» были обнаружены «вражеские» огневые точки на побережье, которые морская пехота уничтожила с помощью минометов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
БФ
Военные учения
Похожие новости
17.08.2020
Геополитическое измерение «Искандера»
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
02.04.2020
Целевое уничтожение: артиллерия в Абхазии становится сверхточной
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»