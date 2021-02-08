Новые беспилотники показали себя в деле

Артиллерия морской пехоты Балтийского флота успешно поразила цели при содействии подразделения беспилотных летательных аппаратов, сформированного в конце 2020 года.

В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем, прошедшей на прибрежном полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, были задействованы БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». Беспилотные летательные аппараты проходили над целями на высоте около 250 метров, передавая точные сведения для руководства стрельбами.

В рамках учений с помощью беспилотников морские пехотинцы обнаружили силы условного противника на подходе к побережью и сообщили их координаты на командный наблюдательный пункт. После этого артиллеристы сосредоточенным огнем систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удар по десантным кораблям в море. А затем – и по десанту, осуществляющему высадку на берег.

Кроме того, с помощью БПЛА «Элерон-3» были обнаружены «вражеские» огневые точки на побережье, которые морская пехота уничтожила с помощью минометов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)