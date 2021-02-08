Войти
Военно-промышленный курьер

Белоруссия продолжает закупать российские военные самолеты

530
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы Белоруссии планируют закупить еще четыре российских многоцелевых истребителя Су-30СМ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В настоящее время между министерством обороны и корпорацией «Иркут» заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая… Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», - отмечается в сообщении.

При этом в Минобороны Белоруссии заявили, что контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году. 

Было отмечено, что республика планирует закупить у России четыре самолета Ми-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-35
Су-30
Компании
ИРКУТ НПК
Похожие новости
12.02.2020
Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона
30.01.2020
Экспортные поставки российских боевых самолётов 2019 году
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
20.05.2014
Впервые на выставке КАDЕХ-2014 «Уралвагонзавод» представит полноразмерный макет тяжелой колесной БМП «Атом»
19.05.2014
Самолеты Су-30СМ и МиГ-29М2, бронеавтомобили "КамАЗ" и макет БМП "Атом" представит Россия на оружейной выставке в Казахстане
18.04.2012
Мегаконтракты с Алжиром могут возобновиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»