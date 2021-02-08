Белоруссия продолжает закупать российские военные самолеты

Вооруженные силы Белоруссии планируют закупить еще четыре российских многоцелевых истребителя Су-30СМ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В настоящее время между министерством обороны и корпорацией «Иркут» заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая… Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», - отмечается в сообщении.

При этом в Минобороны Белоруссии заявили, что контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году.

Было отмечено, что республика планирует закупить у России четыре самолета Ми-35.