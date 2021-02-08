Байден пообещал организовать широкую антироссийскую коалицию

За время правления Дональда Трампа США потеряли ряд важных позиций во внешей политике. Теперь все изменится - США активизируют усилия по установлению демократии за рубежом и нарастит противодействие России и Китаю. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте.

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — провозгласил Байден.

По словам Байдена, Вашингтон сталкивается с «надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая», его стремлением «соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб» американской демократии.

«Усиливающиеся глобальные вызовы» — от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия — могут быть «решены только странами, работающими вместе и сообща», подчеркнул Байден. «Мы не можем добиться этого в одиночку», - признал президент.

Байден считает, что надо начинать «с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку». «Это наш неиссякаемый источник силы, - провозгласил Байден. - Это неизменное преимущество Америки».

На его взгляд, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране «лидерские позиции в мире».

Перейдя к теме отношений с Россией, которая «предпринимала агрессивные действия», Байден заявил, что США теперь не будут колебаться: «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки». Он обещал, что США организуют широкую антироссийскую коалицию, заставив работать против России своих союзников и партнеров.

«Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов». В то же время, по словам Байдена, Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой.

«Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому вчера (3 февраля) США и Россия согласились продлить ДСНВ на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность», - заявил президент.

Байден заявил о стремлении США решать все вопросы в мировой политике с позиции силы. Причем, как выяснилось, новое руководство США считает главным противником Китай.

Что касается первоочередных действий в военной сфере, то США пересмотрят свое военное присутствие за рубежом.

«Министр обороны США Ллойд Остин возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы американское военное присутствие отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности», — пояснил Байден. В частности, Вашингтон останавливает вывод войск из Германии и прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене.