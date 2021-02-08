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РИА Новости

На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"

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ПЗРК Верба
ПЗРК Верба.
Источник изображения: © Фото : КБ Машиностроения

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Личный состав зенитного ракетного соединения Юго-Восточного округа (ЮВО) в Краснодарском крае проходит переподготовку и обучение взаимодействию с новейшим ПЗРК "Верба", пишет портал "Кубань 24".

"Зенитчики обучаются по интенсивному курсу переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", – отметили в пресс-службе ЮВО.

В рамках вводного теоретического курса военнослужащие изучат технические характеристики ПЗРК, затем отработают его развертывание, взятие на сопровождение, обнаружение мишеней с последующим поражением. Стрельбы проведут в различных погодных условиях и в разное время суток.

"Верба" включают в себя пусковой механизм, ракету и систему распознавания "свой-чужой". Комплекс способен поражать малозаметные цели при воздействии ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тысяч метров. Дальность ПЗРК составляет от 500 до 6 500 метров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России могут создать новый ракетный комплекс, уничтожающий дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
08.02.2021 14:12
Эффективность Вербы может быть неизмеримо выше, если она подключена к сети и является элементом АСУ ТЗ. В статье об этом ни слова.
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