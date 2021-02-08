На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Личный состав зенитного ракетного соединения Юго-Восточного округа (ЮВО) в Краснодарском крае проходит переподготовку и обучение взаимодействию с новейшим ПЗРК "Верба", пишет портал "Кубань 24".

"Зенитчики обучаются по интенсивному курсу переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", – отметили в пресс-службе ЮВО.

В рамках вводного теоретического курса военнослужащие изучат технические характеристики ПЗРК, затем отработают его развертывание, взятие на сопровождение, обнаружение мишеней с последующим поражением. Стрельбы проведут в различных погодных условиях и в разное время суток.

"Верба" включают в себя пусковой механизм, ракету и систему распознавания "свой-чужой". Комплекс способен поражать малозаметные цели при воздействии ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тысяч метров. Дальность ПЗРК составляет от 500 до 6 500 метров.

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