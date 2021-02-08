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Российская газета

Официальный сайт Росгвардии атаковали зарубежные хакеры

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Источник изображения: Алексей Майшев / РИА Новости

Массированная DDoS-атака обрушилась на сайт Росгвардии. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что атака длилась три часа в ночь с 4 на 5 февраля 2021 года. Источники негативного воздействия находились за рубежом.

Это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне. Такие же DDoS-атаки уже происходили и их удалось успешно отразить 23 и 31 января 2021 года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. В этот раз тоже все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы.

Валерий Грибакин подчеркнул, что эффективное противодействие стало возможным благодаря проанализированному и учтенному опыту кибератак из-за рубежа на ведомственные ресурсы летом 2019 года.


Михаил Фалалеев

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