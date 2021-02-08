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Российская газета

Российских снайперов учат поражать беспилотники с первого выстрела

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Источник изображения: Виталий Тимкив / ТАСС

На полигоне Ляур 201-й российской военной базы в Таджикистане оборудовали специальную площадку для тренировки снайперов по поражению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вероятного противника.

Как сообщает газета "Красная звезда", делать акцент в подготовке именно на этом компоненте распорядился командир базы полковник Сергей Горячев. На новой площадке смонтированы несколько мачт, соединенных между собой тросами. С их помощью приводится в движение металлическая мишень в форме планера среднего по величине БПЛА. Высота ее "полета" превышает 20 метров, благодаря чему снайперы имеют возможность отрабатывать стрельбу вверх под большими углами.

Помимо этого недавно была оборудована еще одна специальная учебная полоса с качающимися, наклонными и подвижными поверхностями. Благодаря этому можно моделировать различные типовые ситуации скоротечного боя, а каждый военнослужащий способен отработать приемы стрельбы как в движении, так и из различных неудобных положений в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Проекты
БПЛА
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