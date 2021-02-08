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ТАСС

Пятую и шестую подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота заложат в 2021 году

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 28 марта 2019
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 28 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Генеральный директор предприятия Александр Бузаков отметил, что субмарины проекта 677 в 2021 году закладывать не планируется

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" заложат в 2021 году пятую и шестую подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую "тихоокеанской" серии", - сказал он.

Также он отметил, что субмарины проекта 677 в этом году закладывать не планируется.

Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) передали флоту две подлодки проекта 636.3. Еще две находятся в разных стадиях строительства. Планируется, что до 2024 года для ТОФ будут построены 6 неатомных подводных лодок проекта 636.3.

"Адмиралтейские верфи" построили 6 подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Некоторые из них принимали участие в нанесении ударов ракетами "Калибр-ПЛ" из акватории Средиземного моря по целям террористов в Сирии.

В 2019 году был подписан контракт на строительство двух подводных лодок проекта 677, в 2020 году - одной субмарины проекта 677 и одной проекта 636.3.

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636.3
677 Лада
877 Палтус
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