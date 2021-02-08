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Российская газета

Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России

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Источник изображения: Минобороны РФ

Линейку поршневых двигателей для беспилотных летательных аппаратов создадут в России в течение пяти лет. Их получат в том числе и ударные беспилотники.

Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин. Он добавил, что типовые российские поршневые двигатели будут различных мощностей - 50, 80, 150, 200, 500 лошадиных сил. И Министерство промышленности и торговли РФ уже определило технические требования к ним.

Михаил Гордин высказал и свое мнение по поводу того, что до сих пор ударные беспилотники не дошли до серийного производства. Он не видит в этом катастрофы и уверен, что, изучив зарубежный опыт, можно сделать еще лучше.

На вооружении ВС России на данный момент стоят в основном беспилотники-разведчики, среди которых "Орлан-10", "Леер", разведывательно-ударный "Орион", дроны-камикадзе "Куб и "Ланцет". Серийные образцы тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов - "Охотник" , разрабатывает ОКБ Сухого, вес 20 тонн, "Гром" - группа "Кронштадт", массой семь тонн, "Альтиус" - Уральский завод гражданской авиации, вес пять тонн, пока не готовы. Министерство обороны РФ хотело бы видеть в них максимальное количество отечественных комплектующих.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
08.02.2021 13:04
Создавать нужно универсальные двигатели мощностью от 50 до 500 л.с.

чтобы их можно было применять и на мотоциклах и на лодочных моторах и на снегоходах и на легкомоторных самолётах....
без массового производства двигателей каждый БЛА будет "золотым"...
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№2
08.02.2021 22:04
Цитата, штурм сообщ. №1
Создавать нужно универсальные двигатели мощностью от 50 до 500 л.с.

России пора задуматься о широкой линейке универсальных двигателей от газонокосилки и мотоблока до легковых автомобилей, БЛА и легкомоторной авиации. Поле деятельности колоссальное, но пока почему-то никто  за это не взялся.  Причины не очевидны.
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