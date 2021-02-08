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WarSpot

СНВ будет жить, с Китаем разберутся позже

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Источник изображения: warspot.ru

Новый президент США оставил в силе договор с РФ об ограничении вооружений. Вчера, 4 февраля, портал militarytimes.com сообщил о том, что Соединённые Штаты подписали пятилетнее продление СНВ-3. На прошлой неделе продление договора согласовали в России.

Новый договор СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) позволяет Соединённым Штатам и России контролировать ядерные силы, объекты и деятельность друг друга и будет действовать до 5 февраля 2026 года. «Новый договор СНВ позволяет нам контролировать соблюдение Россией условий договора и даёт нам более глубокое понимание ядерной позиции России, в том числе посредством обмена данными и инспекций на местах, которые позволяют инспекторам США следить за российскими ядерными силами и объектами», — заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Джозеф Байден и Владимир Путин. Фото 2011 года

Источник изображения: militarytimes.com

В России продление договора одобрили на прошлой неделе. При подписании продления президент РФ Владимир Путин заявил, что договор «соответствует национальным интересам России, поскольку позволяет поддерживать прозрачность и предсказуемость стратегических отношений между Россией и США и сохранять глобальную стратегическую стабильность».

Последняя редакция договора была подписана в 2010 году. Срок действия документа истекал сегодня, 5 февраля 2021 года, но в последний момент стороны успели его продлить. Ранее США настаивали на новом договоре СНВ с включением Китая как нового участника. Теперь же американцы согласились оставить соглашение без изменений, указав, что администрация президента Байдена продолжит работать над мерами контроля над небольшим, но растущим арсеналом ядерных боеголовок Китая.

Сегодня СНВ-3 является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Ранее США и Россия, обменявшись взаимными обвинениями, расторгли договор РСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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