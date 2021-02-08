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ЦАМТО

Завершена приемка второго фрегата класса "Хосе Рисаль", предназначенного для ВМС Филиппин

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Логотип Hyundai Heavy Industries
Логотип Hyundai Heavy Industries.
Источник изображения: http://www.setcorp.ru/

ЦАМТО, 5 февраля. Смешанная инспекционная группа МНО и ВМС Филиппин приняла решение одобрить приемку фрегата УРО (151) "Антонио Луна" класса "Хосе Рисаль", построенного южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI).

(151) "Антонио Луна" является вторым фрегатом класса "Хосе Рисаль", построенным в Республике Корея судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries. По заявлению представителя ВМС Филиппин, смешанная инспекционная группа пришла к заключению, что корабль построен в соответствии с согласованными техническими спецификациями, успешно прошел швартовные и ходовые испытания и готов поставке. Кроме того, южнокорейская компания предоставила дополнительное оборудование, предметы жизнеобеспечения, провела дополнительные учебные мероприятия, выходящие за рамки своих контрактных обязательств. Стоимость данных мероприятий оценивается в 7,4 млн. долл.

Как планируется, (151) "Антонио Луна" покинет Ульсан 5 февраля и прибудет на базу Субик-Бей (Филиппины) 10 февраля. Передача корабля реализована на один месяц раньше указанной в контракте даты поставки (6 марта).

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на строительство двух новых 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Корабли предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Головной корабль серии, (151) "Хосе Рисаль", был введен в боевой состав ВМС Филиппин 10 июля 2020 года. Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, закладка киля прошла 23 мая 2019 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Компания-подрядчик, Hyundai Heavy Industries (HHI), выполняла работы с опережением графика, и ожидалось, что корабль будет поставлен в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 поставка была перенесена на октябрь 2020 года, а затем – на февраль 2021 года.

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