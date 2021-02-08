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ЦАМТО

Экипажи трех новых боевых кораблей приступили к этапу практической подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ

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Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Георгий Курбатов" проекта 12700 с заводским номером 522. Санкт-Петербург, 30.09.2020
Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Георгий Курбатов" проекта 12700 с заводским номером 522. Санкт-Петербург, 30.09.2020.
Источник изображения: Администрация Санкт-Петербурга и АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 5 февраля. Экипажи трех новых боевых кораблей, прибывших в Санкт-Петербург для прохождения двухмесячного цикла подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ России, приступили к этапу отработки практических действий по эксплуатации корабельной техники и вооружения на учебно-тренажерных комплексах.

В частности, корабельные боевые расчеты из состава экипажей кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", строящихся для ВМФ России на Средне-невском судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов", строящегося на Зеленодольском судостроительном заводе, после этапа теоретической подготовки отработают алгоритм действий по приготовлению корабля к бою и походу, по организации борьбы за живучесть корабля, а также по организации выхода корабля из пункта базирования и маневрирования в различных условиях моря с моделированием обстановки на новейших тренажерах, которыми оснащен Объединенный учебный центр ВМФ.

"Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для Военно-морского флота России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году", – сообщил ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

"Акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет сделан на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли", – цитирует Н.Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
Продукция
Георгий Курбатов
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Проекты
22160
Военные учения
пр. 12700
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