ФПИ усовершенствует роботизированную платформу "Маркер"

ЦАМТО, 5 февраля. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.

"Это ("Маркер" – ред.) не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются. Это тоже концепт, предназначенный именно для отработки технологий… Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны", – цитирует "РИА Новости" А.Григорьева.

Вопрос о том, когда могут появиться действующие образцы боевых роботов на основе этой платформы, он переадресовал Минобороны РФ, отмечает агентство.