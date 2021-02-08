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ЦАМТО

Россия постоянно расширяет ВТС с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил агентству гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Любые факты санкционного давления мы рассматриваем как проявление недобросовестной конкуренции. Но при этом Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", – сказал он.

Глава компании подчеркнул, что гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность отечественной военной техники, выбор в пользу которой делают инозаказчики, невзирая на политическое давление.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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