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ТАСС

В Роскосмосе рассказали о подготовке кандидатов в космонавты

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

На двухлетнюю общекосмическую подготовку отводится 4 085 часов, из них 520 часов - отпуск

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Четверо российских кандидатов в космонавты, общекосмическая подготовка которых начнется в ближайшее время, проведут в отпуске только 520 часов (менее 22 суток). Об этом говорится в инфографике, представленной Роскосмосом в пятницу.

Согласно данным госкорпорации, в целом на двухлетнюю общекосмическую подготовку отводится 4 085 часов. Из них 466 часов - на основы космонавтики, 499 часов - изучение конструкций, бортовых систем и оборудования, 384 часа - самостоятельная подготовка, 88 часов - работа в невесомости, 335 часов - гуманитарная подготовка, 520 часов - отпуск, 317 часов - научно-прикладные исследования.

Также кандидатам в космонавты предстоит пройти парашютную (335 часов), летную (206 часов), физическую (246 часов) и другие виды подготовок.

Оборона и безопасность

Кандидаты в космонавты потратят 85 часов на подготовку по обороне и безопасности. Согласно данным госкорпорации, также 86 часов отводится на изучение действий после посадки, 57 часов - на комплексную подготовку экипажей, 246 часов - на физическую подготовку.

Кроме того, кандидаты в космонавты будут изучать основы космонавтики, конструкции и бортовые системы, готовиться к выходам в открытый космос, научно-прикладным исследованиям. На подготовку к экзаменам им отводится 40 часов.

Перед полетом на орбиту космонавты готовятся к разным вариантам посадки, которые предполагают и невозможность быстрой эвакуации. Как рассказывал ранее командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, спускаемый аппарат может совершить посадку в любой части земного шара, в том числе в труднопроходимых местах с дикими животными.

В конце января Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек, среди них вновь нет девушек. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время у них начнется двухлетний курс общекосмической подготовки.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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