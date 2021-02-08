Минск получит четыре российских Су-30СМ до конца 2022 года

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Министерство обороны (МО) Белоруссии в октябре 2022 года может получить вторую партию самолетов Су-30СМ, произведенных российской корпорацией "Иркут", в составе четырех единиц техники, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Там отметили, что в настоящее время между МО РБ и "Иркутом" заключены контракты на поставку двух партий самолетов, в каждой из которых по четыре машины.

"Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", – говорится в опубликованном в Telegram сообщении министерства.

В 2021 году также планируется заключить новые контракты на поставку самолетов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минобороны закупит новые партии Су-35С и Як-130 на 100 млрд рублей.