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РИА Новости

Минск получит четыре российских Су-30СМ до конца 2022 года

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Министерство обороны (МО) Белоруссии в октябре 2022 года может получить вторую партию самолетов Су-30СМ, произведенных российской корпорацией "Иркут", в составе четырех единиц техники, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Там отметили, что в настоящее время между МО РБ и "Иркутом" заключены контракты на поставку двух партий самолетов, в каждой из которых по четыре машины.

"Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", – говорится в опубликованном в Telegram сообщении министерства.

В 2021 году также планируется заключить новые контракты на поставку самолетов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минобороны закупит новые партии Су-35С и Як-130 на 100 млрд рублей.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
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