Против танков и БПЛА: в России могут создать новый ракетный комплекс

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. В России начали разрабатывать новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет эффективно поражать не только танки, но и беспилотники, рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Разработкой системы занимается "Конструкторское бюро приборостроения".

"Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее "недостижимых целей", таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты", – рассказал журналистам Оздоев.

Отмечается, что новый ПТРК будет первым в мире комплексом, который сможет без проблем сбивать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели.

Для отлаженной работы комплекса, специально для него создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения.