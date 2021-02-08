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РИА Новости

Против танков и БПЛА: в России могут создать новый ракетный комплекс

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Противотанковый ракетный комплекс "Гермес"
Противотанковый ракетный комплекс "Гермес".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. В России начали разрабатывать новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет эффективно поражать не только танки, но и беспилотники, рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Разработкой системы занимается "Конструкторское бюро приборостроения".

"Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее "недостижимых целей", таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты", – рассказал журналистам Оздоев.

Отмечается, что новый ПТРК будет первым в мире комплексом, который сможет без проблем сбивать малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели.

Для отлаженной работы комплекса, специально для него создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения.

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Страны
Россия
Компании
КБП
Ростех
Проекты
БПЛА
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