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ТАСС

Роскосмос и "Литрес" объявили старт литературного конкурса

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Десять произведений финалистов войдут в сборник, который отправится на Международную космическую станцию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и издательская платформа "Литрес" в год 60-летия полета космонавта Юрия Гагарина объявили конкурс рассказов на космическую тему. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Литрес".

"До 4 марта 2021 года любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри. Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который уже в этом году отправится на Международную космическую станцию и облетит весь мир", - рассказали в пресс-службе.

Рассказы победителей будут озвучены действующими космонавтами отряда Роскосмоса и профессиональными чтецами, награждены призами и проиллюстрированы подопечными благотворительного фонда "Антон тут рядом".

Одна из задач литературного конкурса - открытие новых имен и поддержка талантливых авторов в их начинаниях. К участию принимаются короткие произведения объемом от 15 до 60 тысяч знаков. Жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать тематике конкурса - космос, освоение внеземного пространства, жизнь космонавтов на орбитальной станции, аппараты свободного полета.

В жюри конкурса вошли космонавт Иван Вагнер, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, журналист Александр Грек и другие.

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