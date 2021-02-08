Войти
Интерфакс-АВН

Современный арсенал из 20 хранилищ построен в Забайкалье для нужд Минобороны

574
0
+1
Парад участников военных маневров Восток-2018
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Чита.5 февраля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Система сооружений для хранения боеприпасов и взрывчатых материалов, которая способна выдержать ударную волну мощностью 240 тонн в тротиловом эквиваленте, сдана в эксплуатацию в Забайкальском крае.

"Завершен первый этап создания арсенала с принципиально новой системой хранения боеприпасов и взрывчатых материалов в Забайкальском крае. В эксплуатацию сданы 20 хранилищ. Всего по плану будет построено более 60 хранилищ (площадь каждого 1256,85 кв. метра). Нормативный срок службы сооружений 50 лет", - сообщает пресс-служба военно-строительного комплекса Минобороны России.

Хранилища представляют собой сейсмоустойчивую монолитную конструкцию, с трех сторон обсыпанную слоем грунта, фасады с въездными воротами защищены земляной траверсой высотой пять метров. Запас прочности позволяет конструкциям выдерживать ударную волну от взрыва мощностью 240 тонн в тротиловом эквиваленте. Это позволяет укрыть запас боеприпасов от внешних воздействий, а в случае нештатной ситуации - исключить ее распространение на другие объекты.

Военные строители также смонтировали на объекте новейшие автоматические системы пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. Возле каждого хранилища установлены по два закрытых пожарных резервуара, вода в них не замерзает даже в сильные морозы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.08.2015
ВС РФ рассмотрит жалобу на указ о засекречивании потерь Минобороны
02.10.2013
Полигон ракетчиков в Казахстане вооружился «Саженями»
21.05.2013
Денис Мантуров провел заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного военно-морского салона МВМС-2013
24.12.2012
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
28.02.2011
Сердюков: АПЛ "Юрий Долгорукий" будет передана Тихоокеанскому флоту
06.06.2007
В Северодвинске обсуждают перспективы развития военно-технического сотрудничества России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»