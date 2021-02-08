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РИА Новости

ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"

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Робототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © Фото : Фонд перспективных исследований

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов, сообщил журналистам гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.

"Это ("Маркер" - ред.) не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются. Это тоже концепт, предназначенный именно для отработки технологий… Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны", - сказал он.

Вопрос о том, когда могут появиться действующие образцы боевых роботов на основе этой платформы, он переадресовал Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
Робот
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