Более 30 иностранных самолетов вели разведку у границ России на этой неделе

За неделю более 30 самолетов и беспилотных летательных аппарата вели разведку у границ России. Активность зарубежных летательных аппаратов выявили российские средства контроля воздушного пространства.

Как сообщает газета "Красная звезда", у российских границ были обнаружены 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА. Они были взяты на сопровождение российскими радиолокационными станциями.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы, в воздух один раз был поднят истребитель.

Александр Степанов