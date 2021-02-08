Войти
Российская газета

Более 30 иностранных самолетов вели разведку у границ России на этой неделе

518
0
0
Источник изображения: rg.ru

За неделю более 30 самолетов и беспилотных летательных аппарата вели разведку у границ России. Активность зарубежных летательных аппаратов выявили российские средства контроля воздушного пространства.

Как сообщает газета "Красная звезда", у российских границ были обнаружены 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА. Они были взяты на сопровождение российскими радиолокационными станциями.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы, в воздух один раз был поднят истребитель.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.10.2020
В России рассказали о «подмоченной репутации» «Панцирей» и С-300
11.08.2020
Forbes сравнил российского "Охотника" с ударными беспилотниками США
25.04.2016
Российский беспилотник установил мировой рекорд по длительности полета
30.12.2015
Беспилотный комплекс Supercam S-300M «Буревестник» с 2016 года будет поставляться на экспорт
28.04.2014
Полетит и без пилота
26.01.2007
Компания "Рафаэль" представила семейство ЗРК "Спайдер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»