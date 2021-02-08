В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя

Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета – летающей лаборатории Як-40 стартовали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований в пятницу, 5 февраля.

«Пятого февраля в Новосибирске стартовал этап наземных отработок самолета – летающей лаборатории с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт», — рассказали «РИА Новости» в Фонде.

На первом этапе испытаний самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе, чтобы проверить работоспособность систем при движении воздушного судна по земле.

В итоге специалисты отметили корректную совместную работу оборудования самолета и электродвигателя. Кроме того, были проверены основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.

Как сообщает «Газета.ру», для летных тестов один из двигателей Як-40 в хвостовой части самолета заменили газотурбинным двигателем с электрическим генератором. Вместе с тем в носовой части самолета установлен электродвигатель, который использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.

В июле 2020 года сообщалось, что в России провели первое успешное летное испытание авиационного двигателя, созданного с помощью 3D-печати. Во время первого испытательного полета аппарат прошел по заданному маршруту на высоте 170 м, достигнув максимальной путевой скорости в 154 км/ч, и совершил успешную посадку.