Командующий ЦВО проинспектировал ход боевой подготовки 201-й военной базы в Таджикистане

Екатеринбург. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проинспектировал организацию боевой подготовки 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Генерал-полковник Александр Лапин дал старт новому циклу обучения артиллеристов базы с использованием компьютерного оборудования. Это стало возможным благодаря установке компьютерного комплекса "Артерра-ВТ-3D" на учебно-материальной базе полигона Ляур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерактивный полигон позволяет военнослужащим совершенствовать навыки стрельбы из различных видов артиллерийского вооружения. Программа может моделировать реальную местность, используя данные из электронных топографических карт, а также имитировать все этапы подготовки, ведения стрельбы и управления огнем.

Кроме того, на полигоне Ляур командующий войсками ЦВО открыл несколько новых учебных мест для тренировок: по новой дисциплине боевой подготовки - армейской тактической стрельбе, противодействию беспилотным летательным аппаратам снайперскими парами, борьбе с заминированными автомобилями и скоростными целями.

Лапин проверил ход занятий по боевой подготовке танковых подразделений и минометных расчетов. Особое внимание при этом было уделено личным навыкам командования базы при выполнении боевой стрельбы.

По завершении работы командующий войсками ЦВО провел встречу по личным вопросам с военнослужащими и членами их семей, добавили в ЦВО.