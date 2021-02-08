Войти
Интерфакс-АВН

Командующий ЦВО проинспектировал ход боевой подготовки 201-й военной базы в Таджикистане

862
0
0
Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Екатеринбург. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проинспектировал организацию боевой подготовки 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Генерал-полковник Александр Лапин дал старт новому циклу обучения артиллеристов базы с использованием компьютерного оборудования. Это стало возможным благодаря установке компьютерного комплекса "Артерра-ВТ-3D" на учебно-материальной базе полигона Ляур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерактивный полигон позволяет военнослужащим совершенствовать навыки стрельбы из различных видов артиллерийского вооружения. Программа может моделировать реальную местность, используя данные из электронных топографических карт, а также имитировать все этапы подготовки, ведения стрельбы и управления огнем.

Кроме того, на полигоне Ляур командующий войсками ЦВО открыл несколько новых учебных мест для тренировок: по новой дисциплине боевой подготовки - армейской тактической стрельбе, противодействию беспилотным летательным аппаратам снайперскими парами, борьбе с заминированными автомобилями и скоростными целями.

Лапин проверил ход занятий по боевой подготовке танковых подразделений и минометных расчетов. Особое внимание при этом было уделено личным навыкам командования базы при выполнении боевой стрельбы.

По завершении работы командующий войсками ЦВО провел встречу по личным вопросам с военнослужащими и членами их семей, добавили в ЦВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ИТ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
13.02.2019
Приземление Пентагона
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»