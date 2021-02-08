Артиллерия Севфлота отработала поражение условного противника в Арктике

Самоходная артиллерия мотострелковой бригады Северного флота отработала поражение условного противника в арктических условиях.

Тренировка прошла 4 февраля на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области под руководством командира отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.

Примерно 100 военнослужащих стреляли по движущимся мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. Кроме того, были отработаны погрузка боеприпасов, а также марш на боевой технике из места постоянной дислокации на полигон и обратно.

В мероприятии было задействовано примерно 30 единиц боевой техники. Также были привлечены расчеты тактических беспилотников, которые выдавали целевые указания артиллерии, а также проводили воздушную разведку и корректировку стрельбы.

Боевые расчеты САУ «Акация», в свою очередь, стреляли по невидимым целям на основе данных с беспилотных аппаратов.

1 февраля российские военные показали кадры учений с сирийскими артиллеристами. В ходе учений сирийские артиллеристы отрабатывали навыки по укрытию батареи в случае контрудара, смену позиций, а также экстренный сбор орудий, когда специалисты собирают гаубицу и перемещаются по территории учений.