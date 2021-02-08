ЗРК С-300 отразили атаку условного противника на учениях в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» прошли военные учения по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Во время марша батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В на колонну техники напала диверсионная группа. Во время боя колонна ЗРК под прикрытием дымовой завесы смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

По прибытии в назначенную точку батарея ЗРК С-300В развернулась в боевой порядке, а после приступила к сканированию воздушного пространства, а также обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

«При обнаружении электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за 150 км до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области», — отметили в пресс-службе ЗВО в пятницу, 5 февраля.

Ранее, 1 февраля, представитель группировки войск ВС РФ в Сирии Евгений Кулешов рассказал, как прошли занятия российских военных с сирийскими артиллеристами.

В ходе учений сирийские артиллеристы отрабатывали навыки по укрытию батареи в случае контрудара, смену позиций, а также экстренный сбор орудий, когда специалисты собирают гаубицу и перемещаются по территории учений.