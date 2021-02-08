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Известия.ru

NASA поручило Firefly Aerospace поставить оборудование на Луну

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Источник изображения: Фото: Firefly Aerospace

NASA предоставило компании Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований, сообщается на сайте ведомства в четверг, 4 февраля.

Контракт заключен в рамках инициативы по доставке частными партнерами NASA научной и технической аппаратуры на Луну, которая является частью программы Artemis.

«NASA предоставило Firefly Aerospace из Сидар Парка, штат Техас, заказ примерно на $93,3 млн, чтобы доставить серию из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году», — сказано в сообщении.

Районом доставки груза станет Море Кризисов. Устройства будут исследовать лунную поверхность с целью получения информации, необходимой для подготовки к дальнейшему прибытию астронавтов.

В сентябре NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

В октябре США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну. В этом же месяце глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны.

Россия развивает собственную лунную программу и планирует высадить первого космонавта на Луне в 2030 году.

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