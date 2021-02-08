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ТАСС

NASA поручило компании Firefly доставить исследовательскую аппаратуру на Луну

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Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

Стоимость контракта составит около $93,3 млн

ТАСС, 5 февраля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предоставило компании Firefly Aerospace из штата Техас контракт на доставку на Луну оборудования для дальнейшего проведения там научных исследований.

"NASA предоставило Firefly Aerospace из [города] Сидар Парк, штат Техас, заказ примерно на $93,3 млн, чтобы доставить серию из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте организации. Отмечается, что контракт заключен в рамках инициативы по доставке частными партнерами NASA научной и технической аппаратуры на Луну (Commercial Lunar Payload Services). Эта инициатива, в свою очередь, является частью лунной программы Artemis.

Планируется, что районом доставки груза станет Море Кризисов. Устройства "будут исследовать разнообразные условия и ресурсы лунной поверхности" с целью подготовки к дальнейшему прибытию астронавтов.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023-й.

16 января состоялись испытания двигателей SLS. Четыре двигателя работали одновременно около минуты. Ожидалось, что это продолжится около восьми минут. После случившегося в NASA допустили, что планы по этапам Artemis могут быть пересмотрены.

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