Россия получит линейку двигателей для дронов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия к середине 2020-х годов получит линейку отечественных поршневых двигателей, которые смогут быть установлены на российские дроны, в том числе ударные, завил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
По его словам, технические требования к таким силовым установкам уже определены Минпромторгом РФ.
Гордин выразил сомнение, что отсутствие отечественных двигателей для беспилотников является основной причиной, по которой российские ударные дроны до сих пор не пошли в серийное производство.
В настоящее время на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" - "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, ВС РФ располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".
Что касается тяжелых ударных беспилотников, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса - "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", 7 тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса 5 тонн).
Одним из главных требований к российской технике, которое предъявляет к промышленности Минобороны РФ – максимальная доля отечественных комплектующих, в случае жизненно важных систем приближающаяся к 100%.