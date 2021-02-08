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РИА Новости

Россия получит линейку двигателей для дронов

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Военнослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат
Военнослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия к середине 2020-х годов получит линейку отечественных поршневых двигателей, которые смогут быть установлены на российские дроны, в том числе ударные, завил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

"Грустно, что их нет (поршневых двигателей – ред.), но я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей – 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны", - сказал он.

По его словам, технические требования к таким силовым установкам уже определены Минпромторгом РФ.

Гордин выразил сомнение, что отсутствие отечественных двигателей для беспилотников является основной причиной, по которой российские ударные дроны до сих пор не пошли в серийное производство.

"Даже если Россия пока и отстает, я катастрофы в этом не вижу. Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди. У нас как минимум имеются сведения об эксплуатации зарубежных дронов. На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше. В части технологий силовых установок – нет катастрофического отставания. Все решаемо. Главное – время и желание", - отметил учёный.

В настоящее время на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" - "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, ВС РФ располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".

Что касается тяжелых ударных беспилотников, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса - "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", 7 тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса 5 тонн).

Одним из главных требований к российской технике, которое предъявляет к промышленности Минобороны РФ – максимальная доля отечественных комплектующих, в случае жизненно важных систем приближающаяся к 100%.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Кронштадт
Луч КБ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
БПЛА
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