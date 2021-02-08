В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
В настоящее время ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов.
Для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. "Для нового комплекса создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы буду применяться по принципу "выстрелил - забыл", - добавил индустриальный директор.
Как отметили в свою очередь в "Высокоточных комплексах", параллельно КБП ведет работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК. В частности, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.