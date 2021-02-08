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РИА Новости

В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники

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Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The National Guard /

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В настоящее время ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов.

"КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее "недостижимых целей", таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты", - сказал Оздоев, не уточнив название перспективного комплекса.

Для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. "Для нового комплекса создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы буду применяться по принципу "выстрелил - забыл", - добавил индустриальный директор.

Как отметили в свою очередь в "Высокоточных комплексах", параллельно КБП ведет работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК. В частности, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
БПЛА
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