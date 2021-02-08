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ТАСС

Институт Роскосмоса запатентовал устройство посадки возвращаемой ступени ракеты

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Здание &#8203;ЦНИИмаш
Здание ​ЦНИИмаш в Королеве. 20 июля 2018 года.
Источник изображения: Андрей Любимов / РБК

Сейчас в России нет многоразовых ракет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) получил патент на устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя. Об этом говорится в материалах, распространенных Федеральным институтом промышленной собственности.

"Устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты состоит из расположенных на поверхности земли сетчатой конструкции из жаропрочной стали и механического манипулятора", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Предполагается, что после отработанного участка выведения ракетный блок по определенной траектории, заданной системой управления, вернется на Землю и попадет в устройство. Затем возвращаемая ступень опустится к основанию, скользя хвостовым отсеком по внутренней поверхности сетчатой конструкции.

Точность посадки будет обеспечивать механический манипулятор, который захватит ракетный блок. Когда возвращаемая ступень спустится к основанию конструкции, произойдет отключение двигательной установки. "Сам ракетный блок фиксируется с помощью крепежных крюков, установленных на дне конструкции (снизу) и исполнительных органов механического манипулятора (сверху)", - уточняется в патенте.

Сейчас в РФ нет многоразовых ракет. В октябре прошлого года Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Она получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Также в июне прошлого года в Роскосмосе сообщили, что новая версия госконтракта на опытно-конструкторскую работу "Амур" предусматривает модернизацию ракеты-носителя "Ангара", в том числе изучение вопроса о создании многоразовых ступеней. В декабре генеральный конструктор КБ "Салют" Центра им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов отметил в интервью телеканалу "Россия-24", что технически "Ангару" можно сделать возвращаемой, но экономическую целесообразность такого проекта необходимо изучить.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Восточный Космодром
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