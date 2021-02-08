«Сармат» летит в тайгу: новейшей ракете готовят испытательную базу

Началось строительство инфраструктуры для лётных испытаний тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (стратегический комплекс РС-28). Работы ведутся в тайге Красноярского края и должны завершиться в 2022 году. Эксперты считают, что там разместят измерительный центр для траекторных наблюдений. Новое оружие должно заменить выпускавшиеся на Украине комплексы Р-36М2 «Воевода», оно позволит преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Началось строительство инфраструктуры для лётных испытаний тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (стратегический комплекс РС-28). Работы ведутся в тайге Красноярского края и должны завершиться в 2022 году. Эксперты считают, что там разместят измерительный центр для траекторных наблюдений. Новое оружие должно заменить выпускавшиеся на Украине комплексы Р-36М2 «Воевода», оно позволит преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

В ожидании тестовых пусков

О планах создать полигон для проведения лётных испытаний «Сармата» 23 декабря 2020 года сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, обустроить его планируют в районе посёлка Северо-Енисейский Красноярского края. Глава ведомства рассказал также о возведении необходимых объектов для тестов перспективного комплекса РВСН на космодроме Плесецк.

Согласно планам (есть в распоряжении «Известий») создание инфраструктуры первой очереди в Северо-Енисейске должно быть закончено в конце 2022 года. Строительство поручено Главному военно-строительному управлению № 14, которое специализируется на возведении стратегических объектов, в том числе и для РВСН.

Как указывается в документах, смета работ подготовительного периода (он должен быть закончен в апреле текущего года) предусматривает вырубку леса на обширной территории и создание сети временных грунтовых дорог. В январе ведомство заключило договор на аренду строительной и лесозаготовительной техники на сумму более 40 млн рублей.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко в декабре прошлого года заявил об успешном завершении бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и скором начале её тестовых пусков.

Ранее представители ведомства сообщали, что «Сарматы» будут развёрнуты в ракетных дивизиях у посёлка Домбаровский в Оренбургской области и города Ужура Красноярского края. Встать в строй первые серийные изделия должны в 2022 году.

Военный эксперт Дмитрий Корнев считает, что под Северо-Енисейском построят пункт траекторных измерений, оснащённый радарами и оптическими наблюдательными приборами.

— При любых пусках с Домбаровского по полигону Кура на Камчатке трассы ракет проходят как раз над этим населенным пунктом, — рассказал он «Известиям». — Вероятно, над ним будет происходить разделение полезной нагрузки — боевого блока и ракеты-носителя. Дальше блок будет двигаться к цели самостоятельно, возможно, маневрируя. Контроль за этим процессом позволит провести испытания «изделий» максимально эффективно.

Полёт в данном случае будет проходить полностью над территорией нашей страны вне зон действия наблюдательных систем других государств, пояснил эксперт. Трассы новых тяжелых МБР «Сармат» не будут доступны для наблюдения на начальном этапе никаким наземным или морским иностранным радарам вероятного противника, что обеспечит секретность.

Тестовая готовность

Пока испытания «Сарматов» проводились в Плесецке и ограничились тремя бросковыми тестами. Проверялось выполнение предстартовой подготовки и выход ракеты из шахты. Небольшой заряд выбрасывал массогабаритный макет изделия на высоту в несколько десятков метров. Сообщалось также об успешном пробном включении двигателя первой ступени.

Во время испытаний других МБР требовалось множество экспериментальных пусков, прежде чем принять их на вооружение. При затянувшейся разработке ракет «Булава» для подводных лодок пришлось выполнить более трёх десятков бросковых испытаний и полноценных стрельб на различную дальность.

Сообщалось, что после завершения лётных испытаний «Сарматов» первые полки в составе командного пункта и двух ракет в шахтах поступят на опытно-боевое дежурство в 62-й ракетной дивизии в Ужуре. Это место находится приблизительно в 600 км от строящегося полигона.

По данным военного ведомства, новая МБР будет весит более 208 т, из которых на топливо приходится 178 т. Дальность стрельбы составит до 18 тыс. км. Боевая часть будет иметь несколько разделяющихся боеголовок с индивидуальным наведением. На предшественнице — МБР «Воевода» — их устанавливалось до 10 единиц.

В отличие от лёгких комплексов «Ярс» и «Тополь-М» тяжёлый «Сармат» использует жидкое топливо. Улучшенная энерговооружённость позволит установить на него большое количество боевых блоков, ложных целей, генераторов помех и других средств для прорыва противоракетной обороны.

Исходя из соображений экономии, при перевооружении не будут возводиться новые шахты. «Сарматы» станут использовать модернизированные постройки от «Воеводы». Это позволит также сократить срок перевооружения на них ракетных дивизий.

Создание новой межконтинентальной баллистической ракеты продолжалось по крайней мере с 2000-х годов.