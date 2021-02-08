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Известия.ru

США пересмотрят дислокацию войск за рубежом

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Источник изображения: Фото: Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин пересмотрит дислокацию американских войск за рубежом и приостанавливает вывод армейских подразделений из Германии. Об этом 4 февраля, выступая с программной речью в госдепартаменте, заявил президент США Джо Байден. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

«Министр обороны Остин возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы военное присутствие США отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности. Этот процесс будет проводиться с задействованием всех элементов нашей системы нацбезопасности в тесном сотрудничестве между министром Остином и госсекретарем [Энтони] Блинкеном», — сказал Байден.

О приостановке вывода американских войск из Германии ранее в четверг сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Днем ранее глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Также не исключался перевод военных в Польшу.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

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Страны
Бельгия
Германия
Италия
Ливан
Польша
Россия
США
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