США прекращают поддержку наступательных операций в Йемене

Уничтоженные в Йемене в провинции Ходейда в результате нападения йеменских хуситов бывшие американские бронированные машины Navistar Defense International MaxxPro LWB (4х4) (на переднем плане) и BAE Systems М1248 Caiman MTV (6х6) (на заднем плане), предположительно, из числа переданных Объединенными Арабскими Эмиратами антихуситским силам, 22.10.2018.

Байден назвал войну в этой стране стратегической катастрофой

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - США не станут больше поддерживать наступательные операции в Йемене и будут работать над дипломатическим решением конфликта, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы прекращаем оказание поддержки наступательным операциям в Йемене. Это касается и крупных продаж оружия", - сказал он, выступая в госдепе. Таким образом, Байден пересмотрел позицию его предшественника на президентском посту Дональда Трампа.

Вместе с тем, Байден пообещал помогать Саудовской Аравии противостоять угрозам со стороны проиранских группировок, базирующихся в разных странах Ближнего Востока.

"Мы активизируем поиск дипломатического решения конфликта в Йемене", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что с этой целью назначил Тима Лендеркинга спецпосланником по Йемену.