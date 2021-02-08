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Интерфакс-АВН

США прекращают поддержку наступательных операций в Йемене

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Уничтоженные в Йемене в провинции Ходейда в результате нападения йеменских хуситов бывшие американские бронированные машины Navistar Defense International MaxxPro LWB (4х4) (на переднем плане) и BAE Systems М1248 Caiman MTV (6х6) (на заднем плане), предпо
Уничтоженные в Йемене в провинции Ходейда в результате нападения йеменских хуситов бывшие американские бронированные машины Navistar Defense International MaxxPro LWB (4х4) (на переднем плане) и BAE Systems М1248 Caiman MTV (6х6) (на заднем плане), предположительно, из числа переданных Объединенными Арабскими Эмиратами антихуситским силам, 22.10.2018.
Источник изображения: eastnews.org

Байден назвал войну в этой стране стратегической катастрофой

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - США не станут больше поддерживать наступательные операции в Йемене и будут работать над дипломатическим решением конфликта, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы прекращаем оказание поддержки наступательным операциям в Йемене. Это касается и крупных продаж оружия", - сказал он, выступая в госдепе. Таким образом, Байден пересмотрел позицию его предшественника на президентском посту Дональда Трампа.

Вместе с тем, Байден пообещал помогать Саудовской Аравии противостоять угрозам со стороны проиранских группировок, базирующихся в разных странах Ближнего Востока.

"Мы активизируем поиск дипломатического решения конфликта в Йемене", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что с этой целью назначил Тима Лендеркинга спецпосланником по Йемену.

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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