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Российская газета

Индия купит у России более тридцати самолетов МиГ-29 и Су-30МКИ

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Боевая машина "Деривация-ПВО" 2С38, оснащенная скорострельной 57 мм пушкой, - сенсация выставки.
Боевая машина "Деривация-ПВО" 2С38, оснащенная скорострельной 57 мм пушкой, - сенсация выставки.
Источник изображения: Алексей Моисеев

Завершающий 4 февраля свою работу авиасалон Aero India 2021 подтвердил высокий экспортный потенциал нашего оружия и военной техники.

В прошлом году должно было состояться несколько международных военно-технических форумов. И все они отменились из-за коронавирусной пандемии. Индия стала первой страной, решившейся провести выставку авиационной и сухопутной военной техники. Правда, вместо пяти дней работа Aero India 2021 продлилась всего три, и публичных посещений не было - работали только специалисты. Тем не менее выставка состоялась, российские специалисты остались довольные и результатами переговоров, и осмотром достаточно насыщенной экспозиции.

Стало известно, что в ближайшие пять-семь лет на зарубежные рынки планируется вывести около пятидесяти новых российских образцов вооружений и спецтехники. Одним из бестселлеров рынка вооружений обещает стать новейший комплекс "Деривация-ПВО" 2С38. Как утверждают разработчики, этот зенитно-артиллерийский комплекс, оснащенный скорострельной пушкой калибром 57 мм, по своим характеристикам будет одним из лучших в мире. Он сможет эффективно поражать различные воздушные цели, в том числе беспилотные, и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Успешно развивается проект российско-индийской крылатой ракеты BrahMos. Она выпускается в наземном, морском и воздушном вариантах. Сейчас рассматривается вопрос создания гиперзвуковой модели. Содиректор совместного предприятия "БраМос" Александр Максичев в кулуарах выставки Aero India 2021 заявил, что это вполне решаемая задача, но она потребует подключения серьезных сил. Ранее говорилось, что гиперзвуковая крылатая ракета BrahMos, развивающая скорость в 6-7 Махов, будет создана до 2028 года.

Нью-Дели решило приобрести у России еще 12 самолетов Су-30МКИ на сумму 1,42 миллиарда долларов

Стало также известно, что правительство Индии приняло решение закупить у России дополнительно 21 истребитель МиГ-29. Сумма контракта на закупку новых МиГов и модернизацию имеющихся в ВВС этой страны 59 МиГ-29 составляет более 984 миллионов долларов. Новость хорошая. Дело в том, что в ряде индийских СМИ на протяжении многих лет ведется очень активная кампания по дискредитации этих истребителей. Тем не менее машина летчикам нравится, отказываться от нее они не собираются. Также командование ВМС Индии планирует закупить дополнительную партию палубных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме того, Нью-Дели решило приобрести у России еще 12 самолетов Су-30МКИ на сумму 1,42 миллиарда долларов. На салоне Aero India 2021 велись активные переговоры по МиГ-35, который сейчас участвует в индийском тендере на легкий истребитель.

В случае нашей победы Индия закупит 110 самолетов. Причем уже заявлено, что из России поставят 17 готовых истребителей, а остальные 93 будут строиться в Индии по лицензионному соглашению.


Сергей Птичкин

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