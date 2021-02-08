Зампред комитета сената США по вооруженным силам недоволен продлением ДСНВ на пять лет

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф высказался против решения администрации президента Джо Байдена продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), говорится в его заявлении, распространенном в четверг.

"Я давно полагал, что новый договор СНВ - плохая сделка для США, поэтому я категорически против решения администрации Байдена безоговорочно продлить договор на пять лет", - говорится в заявлении Инхофа - наиболее высокопоставленного сенатора-республиканца из этого комитета.

В нем отмечается, что это решение "полностью противоречит приверженности президента "жесткости" в отношении России".

"По всей видимости, Россию не просили пойти на какие-то уступки ради этого продления, и это - упущенная возможность привлечь ее к ответственности за грубые нарушения Договора о РСМД, создание новых и крайне дестабилизирующих ядерных возможностей и за серьезные нарушения прав человека", - предположил он.

Инхоф отметил, что "помимо того, что администрация Байдена позволяет нашему стратегическому сопернику наращивать свой ядерный арсенал, она еще и отказывается отвечать, как мы могли бы укрепить и модернизировать свои средства сдерживания".

Россия и США 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года