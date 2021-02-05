Россия получит суперподлодки

Модернизация АО «Севмаш» должна быть ускорена для подготовки к строительству подводных лодок пятого поколения, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Ряд задач по модернизации производства уже сейчас решается в рамках действующих ФЦП (федеральных целевых программ - ИФ) и программы организационно-технического развития «Севмаша». Для остального потребуется дополнительное финансирование», - сказал Рахманов в интервью Интерфаксу.

«Мы ожидаем завершения большого этапа модернизации в 2022 году. В частности, речь идет о техническом перевооружении и модернизации существующих металлургических производств, перевооружении стапельного и механомонтажного производства, энергоснабжения и транспортной системы в цехах 50 и 55», - заявил глава ОСК.

«Но, не скрою, мне бы хотелось больше активных действий «Севмаша» по подготовке к процессу. Вообще, к сожалению, с энтузиазмом к задачам развития своего предприятия относятся не все руководители. Это печально», - сказал он.

Отвечая на вопрос о начале строительства подлодок пятого поколения Рахманов сказал: «Я считаю, что мы не должны повторять ошибок прошлого и делать разрыв больше 2-4 лет между завершением строительства одного поколения подлодок и началом строительства нового. Как показывает практика, если разрыв достигнет 5-6 лет, мы начнем терять кадры, да и навыки невозможно поддерживать без практики».

На вопрос, когда стоило бы заключить контракт, Рахманов ответил: «По-хорошему - еще вчера. Откладывание этого решения будет означать для нас новые и новые вызовы с точки зрения подготовки к производству кораблей пятого поколения».

«Севмаш» - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.