«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя

Перехватчики станут платформами для воздушного запуска ракет

Высокая кинетика перехватчиков марки «МиГ» позволяет помимо основного назначения – уничтожения вражеских бомбардировщиков и других средств воздушного нападения – использовать их в качестве платформы для воздушного запуска гиперзвуковых ударных ракет (например, «Кинжал»), а также противоспутниковых (типа ASAТ, «Контакт» и др.). Речь о серийных МиГ-31Б/БМ, опытных МиГ-31М и самолете следующего поколения МиГ-41, о начале разработке которого было объявлено на прошлой неделе.

МиГ-41 вышел на этап ОКР

От фронтовых истребителей, таких как МиГ-29/35, они отличаются конструкцией, вместо традиционного «крылатого металла» – дюраля – использующей более теплостойкие, способные справиться с повышенным аэродинамическим нагревом. Так, например, планер МиГ-31 наполовину сделан из стали и на 16% – титана. Благодаря этому самолет способен разгоняться до значительных скоростей: ограничение для МиГ-31 составляет 2,83 Маха (кратковременно самолет может выйти на три) против 2–2,5 у дюралевых. А перспективный МиГ-41 будет способен развивать скорость в 4–4,3 раза выше звуковой. Для достижения таких значений нужна принципиально новая силовая установка, а планер самолета должен быть сделан из еще более термостойких материалов, чем его предшественник. Очевидно, МиГ-41 станет не глубокой модернизацией предшественника, а абсолютно новым самолетом с более высокими высотно-скоростными характеристиками.

Впервые о разработке МиГ-41 стало известно пять лет назад от Сергея Короткова, в то время занимавшего должность генерального директора – генерального конструктора РСК «МиГ». Сегодня он служит генеральным конструктором – вице-президентом по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно перешла под управление госкорпорации «Ростех».

Затем этой темы в общении с журналистами несколько раз касался следующий глава МиГа – Илья Тарасенко. В интервью Russia Today на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» он, в частности, назвал вышеприведенные целевые показатели скорости. Общаясь с представителями прессы, Тарасенко обосновал необходимость разработки перехватчика следующего поколения: «Мы убеждены в том, что такой самолет необходим нашей стране. Это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства, защиты рубежей нашей Родины. И речь здесь идет не только об Арктике и Востоке, как это принято считать. Мы работаем над комплексной системой глобальной обороны рубежей России. Рассчитываем, что ПАК ДП заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдет к своему логическому завершению. Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата».

Словом, перед конструкторами инженерного центра РСК «МиГ» стоит непростая задача, решение которой потребует больших интеллектуальных усилий и материальных затрат. Возможно, превосходящих первоначальные ожидания. Об этом можно судить по сообщению РИА Новости от 25 января с.г. со ссылкой на источник в «Ростехе»: «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ». За прошедшие пять лет тема прошла путь от научных изысканий и формирования концепции до ОКР, тогда как первоначально предполагалось преодолеть его за два-три года.

По стопам МиГ-31

МиГ-31 – первый отечественный истребитель четвертого поколения выпускался в Нижнем Новгороде. Самолет совершил первый полет в 1975 году, поступил на вооружение в 1981-м. Разведывательный вариант делать не стали, сосредоточив усилия на перехвате воздушных целей – стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет противника, летящих как на большой высоте, так и у самой земли.

Для сторонников воздушно-космических систем более важными были возможности самолета как носителя. Для нового самолета разработали двухконтурные двигатели Д-30Ф6 со значительно лучшими показателями тяги и расхода топлива. Максимальная скорость сохранилась порядка 3000 км/ч (определялась конструкционными материалами), но большая тяга позволила увеличить предельный взлетный вес с 41 до 47, у отдельных вариантов – до 50 т. Словом, кинетические возможности самолета как платформы воздушного запуска несколько возросли.

Серийный перехватчик дал базу для разработки МиГ-31Д с центральным выдвижным пилоном для крупногабаритной противоспутниковой ракеты разработки конструкторского бюро «Вымпел». Тема была засекречена, поэтому информации по ней мало. Что же касается основных принципов, скорее всего она мало отличалась от американского аналога, в качестве элементов которого использовались доработанный истребитель F-15A и двухступенчатая противоспутниковая ракета ASAT Missile.

Для лучшей боковой устойчивости в полете с такой полезной нагрузкой законцовки крыльев МиГ-31Д были выполнены в виде «ластов» (по типу аналогичных на опытных прототипах МиГ-25). К проведению летных экспериментов привлекли несколько опытных самолетов, включая таковые с бортовыми номерами 071 и 072. Они выполняли полеты в конце 1980-х – начале 1990-х как с российских, так и с казахстанских аэродромов. В рамках переговорного процесса между Россией и США стороны договорились свернуть некоторые программы «звездных войн». Поэтому МиГ-31Д, равно как и его американский аналог F-15A-ASAТ, на вооружение не поступил.

Дети конверсии

Перестройка и гласность привели к системному кризису в авиапроме, побуждая оборонные предприятия вести конверсионные программы и поиск клиентов за рубежом. На международных выставках экспонировались различные масштабные модели воздушно-космической системы, в которых МиГ-31 выступал в качестве платформы воздушного запуска.

Аэрокосмический салон в Сингапуре 2006 года запомнился показом подобной системы государственными структурами Республики Казахстан. Эта страна – единственный оператор МиГ-31 за пределами России. Дополнительно к самолетам, доставшимся при распаде СССР, в новом веке им были приобретены еще несколько машин, в результате чего общая численность парка превысила 30 единиц.

Наиболее интересным элементом казахской системы была ракета-носитель «Ишим». Внешние очертания и массово-габаритные показатели наводили на мысль, что она представляет собой конверсионный вариант противоспутниковой ракеты «Контакт». Согласно описанию системы, в качестве самолета-носителя выступал доработанный истребитель МиГ-31 с индексом «И». Обеспечивался вывод небольших космических аппаратов массой 120–160 кг на орбиту высотой 300–600 км.

Близкие по характеристикам воздушно-космические комплексы представлял на выставках и РСК «МиГ». Он предлагал потенциальным зарубежным партнерам объединить усилия в деле создания коммерческой системы для вывода на орбиту сверхлегких спутников. В качестве вклада в совместную работу корпорация предлагала имевшиеся в распоряжении ее летной службы опытные прототипы МиГ-31.

Согласно цифрам рекламного буклета, распространенного РСК «МиГ» на авиасалоне в Берлине, одна из подобных систем была рассчитана на вывод спутника весом 50 кг на круговую полярную орбиту высотой 700–1000 км. При удвоении массы целевой нагрузки высота орбиты уменьшается до 200 км. В случае вывода спутника массой 100 кг на экваториальную орбиту высота ее составит 700–1000 км.

Судя по схематичным рисункам, экипаж самолета выполняет взлет с набором высоты 16–17 км и последующим разгоном в горизонтальном полете до скорости 750 м/с (M=2,54). Затем летчики выполняют маневр «горка» так, чтобы отсоединение ракеты-носителя произошло, когда наклон траектории составляет 20–30 градусов к горизонту. При этом истинная скорость падает до 630–650 м/с (М=2,13–2,2).

Среди многообразия возможных практических применений воздушно-космической системы выделялся вариант с целевой нагрузкой в виде многоразового возвращаемого аппарата с интригующим названием «Аэрокосмическое ралли», которое чудесным образом сокращали до аббревиатуры АРС. МиГ-31 поднимался на высоту 20 км и набирал скорость 2500 км/ч (694 м/с, М=2,35). Отстрел ракетоплана летчики выполняли в ходе выполнения маневра «горка». Шестиметровый космический аппарат мог брать в полет полезную нагрузку до 350 кг.

Расчетный вес АРС составлял 1,7 т, диаметр корпуса – 1 м. Вместо АРС могла использоваться одноразовая ракета-носитель «Микрон» длиной 7,25 м и весом 7 т.

Воздушный «Кинжал»

Конверсионные авиационно-космические системы не состоялись, но проработки, сделанные в рамках соответствующих исследований, оказались востребованными, когда высшее политическое руководство России вновь озаботилось укреплением обороноспособности государства.

Что касается МиГ-31, то сегодня он на мировом рынке коммерческих услуг более не предлагается. Из 500 самолетов, собранных в Нижнем Новгороде по 1994 год, в строю сохраняется половина. Сегодня МиГ-31 – единственный тип самолета разработки прославленного конструкторского бюро, сохранившийся в строевых полках ВКС России.

Ранее выпущенные экземпляры поддерживаются в исправном состоянии и проходят глубокую модернизацию в вариант «БМ» – многоцелевой самолет, способный наносить высокоточные удары по наземным целям с применением управляемых средств поражения. Приведение строевых машин к уровню МиГ-31БМ началось в 2008 году. Сообщалось о контрактах на модернизацию 114 самолетов. Ведутся работы по продлению ресурса МиГ-31БМ на несколько тысяч летных часов, что позволит перехватчикам оставаться в строю еще около десяти лет. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, весь парк МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

Помимо основного варианта «БМ» небольшая часть самолетов прошла доработку в вариант «К». В ней нашли применение отдельные моменты, продуманные в ходе космических и конверсионных проектов, в частности – локальное укрепление фюзеляжа для размещения под ним мощного центрального узла подвески (у серийных перехватчиков его нет).

МиГ-31К представляет носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет комплекса «Кинжал». Здесь самолет выступает в качестве некой «первой ступени», разгоняющей ракету до высокой скорости перед пуском. Таким образом, удается повысить дальность, на которой возможно поражение цели. Высокие высотно-скоростные характеристики, а также способность МиГ-31 после некоторой переделки нести массивный, крупногабаритный снаряд под фюзеляжем, стали определяющим при выборе самолета-носителя в составе вышеупомянутого ударного комплекса.

Расширение функционала МиГ-31 при модернизации – мера вынужденная. Содержать узкоспециализированные самолеты тактического назначения становится экономически невыгодно. Все современные истребители – многоцелевые, способные бороться как с воздушными, так и наземными и морскими целями.

Появление варианта «К» объясняется желанием руководства России побыстрее сформировать авиационную группировку, способную эффективно противостоять угрозе с морского направления. Она исходит от авианосных соединений США и их ближайших союзников по блоку НАТО. А также Японии, военно-морские силы которой пополняются все более продвинутыми моделями так называемых авианесущих эсминцев, способными стать носителями самолетов семейства F-35 в модификации с укороченным взлетом и посадкой.

Что же касается задачи уничтожения целей в космосе, то МиГ-31 вполне может найти применение и на этом поприще. Правда, дело здесь не в самолете как носителе, а в противоспутниковой ракете. Ее создание – самая сложная задача. Согласно источникам в «Ростехе» и ОАК, МиГ-41 будет обладать более высокими летными данными, а значит, представляет хорошую платформу воздушного запуска для авиационно-космических комплексов будущего.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.