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Независимое военное обозрение

Флот получит универсальную «мухобойку»

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Пусковые установки ЗРК «Кинжал» на БПК «Североморск». Фото Sylvia Nealy\U.S. Navy
Пусковые установки ЗРК «Кинжал» на БПК «Североморск». Фото Sylvia Nealy\U.S. Navy.

ПВО ближней зоны будет модернизирована

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» станет межвидовым, научится плавать и вдвое лучше видеть цели. По словам гендиректора ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанила Зиятдинова, работа над морской – корабельной – версией системы малой дальности уже ведется.

По словам главы «Купола», сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д. Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще непрерывный процесс, пояснил он.

ЗРК «Тор» – одна из уникальных разработок нашей оборонной промышленности. Его создали в конце 70-х годов прошлого века в московском Научно-исследовательском электромеханическом институте (НИЭМИ). Название «Тор» происходит не от имени скандинавского бога, а от геометрической фигуры, напоминающей бублик. Если посмотреть на работы зенитной ракетной системы, то она действительно создает вокруг себя и обороняемых объектов геометрическую фигуру сродни кондитерскому изделию.

Весной 1986 года комплекс был принят на вооружение. «Тор» предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система может быть использована для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, а также первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. При этом ЗРК может сам контролировать воздушное пространство и автоматически сбивать все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также высокоточные боеприпасы и авиабомбы.

За время войсковой эксплуатации ЗРК неоднократно модернизировался. Его самая продвинутая версия носит индекс «М2». В этой комплектации установка неоднократно участвовала в парадах на Красной площади, серийно поставляется Минобороны. В 2019 году военное ведомство подписало контракт на 100 млрд руб. на поставку «Тор-М2». Как сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов, системы «Тор-М2» будут поступать в российские войска до 2027 года.

В настоящее время «Тор-М2» размещается на гусеничном шасси, что обусловлено необходимостью действовать в составе наступающих или обороняющихся мотострелковых или бронетанковых подразделений. В 2019 году в присутствии президента Владимира Путина Минобороны и завод «Купол» подписали контракт на поставку арктического варианта ЗРК, созданного на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 производства концерна «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех»). Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Их боекомплект составляет 16 ракет. Они обладают возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения. Комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач в любой обстановке, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

На выставке «Армия-2020» концерн «Калашников» представил свое видение дальнейшего развития линейки ЗРК «Тор-М2». Компания представила специальное корпусное колесное шасси СККШ-586. Его выпускает Мытищинский машиностроительный завод. Особенность машины в том, что она создана с использованием алюминиевых сплавов, обеспечивающих пуле- и взрывозащищенность без дополнительных навесных элементов. Все это позволяет более эффективно использовать полезный объем и снизить конечную массу изделия. Обладая высокой проходимостью, СККШ-586 способно вплавь преодолевать водные преграды за счет использования двух водометных движителей. На шасси установлена гидромеханическая АКПП, бортовая информационно-управляющая система, основной и резервный источники питания, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Морская версия «Тор-М2», о которой говорит глава «Купола» Фанил Зиятдинов, уже существует. Это зенитный ракетный комплекс малой дальности 3К95 «Кинжал». С 1989 года он устанавливается на кораблях водоизмещением более 800 т. В настоящее время он есть на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» – 24 установки, на тяжелых атомных ракетных крейсерах проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» – 16 установок, больших противолодочных кораблях проекта 1155 – 8 установок, сторожевиках проекта 11540 – установки. На каждой пусковой револьверного типа размещено до восьми зенитных ракет.

Можно предположить, что новый морской вариант «Тор-М2» получит те же характеристики, что и его самая последняя сухопутная версия. Единственная сложность в «оморячивании» – создание дополнительного радиолокатора подсветки в системе целеуказания, благодаря которому удается избежать «бликования» радиосигнала от волн. В 1990-х годах эту задачу блестяще решило московское НПО «Альтаир». Если учесть, что в этом году начинаются испытания модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов», то можно предположить, что он станет первым носителем нового морского «Тор-М2».

Скорее всего револьверные пусковые установки могут быть заменены на «сотовые». Они ускорят время реакции комплекса на поражение цели, также в них можно разместить значительно больше зенитных ракет и использовать различные типы ударных средств. Например, как отмечают на ИЭМЗ «Купол», это могут быть «мини-машины», специально предназначенные для поражения малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов.

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Россия
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Адмирал Нахимов
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11540 Ястреб
Арктика
АРМИ-20XX
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Тор ЗРК
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