Флот получит универсальную «мухобойку»

ПВО ближней зоны будет модернизирована

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» станет межвидовым, научится плавать и вдвое лучше видеть цели. По словам гендиректора ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанила Зиятдинова, работа над морской – корабельной – версией системы малой дальности уже ведется.

По словам главы «Купола», сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д. Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще непрерывный процесс, пояснил он.

ЗРК «Тор» – одна из уникальных разработок нашей оборонной промышленности. Его создали в конце 70-х годов прошлого века в московском Научно-исследовательском электромеханическом институте (НИЭМИ). Название «Тор» происходит не от имени скандинавского бога, а от геометрической фигуры, напоминающей бублик. Если посмотреть на работы зенитной ракетной системы, то она действительно создает вокруг себя и обороняемых объектов геометрическую фигуру сродни кондитерскому изделию.

Весной 1986 года комплекс был принят на вооружение. «Тор» предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система может быть использована для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, а также первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. При этом ЗРК может сам контролировать воздушное пространство и автоматически сбивать все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также высокоточные боеприпасы и авиабомбы.

За время войсковой эксплуатации ЗРК неоднократно модернизировался. Его самая продвинутая версия носит индекс «М2». В этой комплектации установка неоднократно участвовала в парадах на Красной площади, серийно поставляется Минобороны. В 2019 году военное ведомство подписало контракт на 100 млрд руб. на поставку «Тор-М2». Как сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов, системы «Тор-М2» будут поступать в российские войска до 2027 года.

В настоящее время «Тор-М2» размещается на гусеничном шасси, что обусловлено необходимостью действовать в составе наступающих или обороняющихся мотострелковых или бронетанковых подразделений. В 2019 году в присутствии президента Владимира Путина Минобороны и завод «Купол» подписали контракт на поставку арктического варианта ЗРК, созданного на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 производства концерна «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех»). Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Их боекомплект составляет 16 ракет. Они обладают возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения. Комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач в любой обстановке, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

На выставке «Армия-2020» концерн «Калашников» представил свое видение дальнейшего развития линейки ЗРК «Тор-М2». Компания представила специальное корпусное колесное шасси СККШ-586. Его выпускает Мытищинский машиностроительный завод. Особенность машины в том, что она создана с использованием алюминиевых сплавов, обеспечивающих пуле- и взрывозащищенность без дополнительных навесных элементов. Все это позволяет более эффективно использовать полезный объем и снизить конечную массу изделия. Обладая высокой проходимостью, СККШ-586 способно вплавь преодолевать водные преграды за счет использования двух водометных движителей. На шасси установлена гидромеханическая АКПП, бортовая информационно-управляющая система, основной и резервный источники питания, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Морская версия «Тор-М2», о которой говорит глава «Купола» Фанил Зиятдинов, уже существует. Это зенитный ракетный комплекс малой дальности 3К95 «Кинжал». С 1989 года он устанавливается на кораблях водоизмещением более 800 т. В настоящее время он есть на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» – 24 установки, на тяжелых атомных ракетных крейсерах проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» – 16 установок, больших противолодочных кораблях проекта 1155 – 8 установок, сторожевиках проекта 11540 – установки. На каждой пусковой револьверного типа размещено до восьми зенитных ракет.

Можно предположить, что новый морской вариант «Тор-М2» получит те же характеристики, что и его самая последняя сухопутная версия. Единственная сложность в «оморячивании» – создание дополнительного радиолокатора подсветки в системе целеуказания, благодаря которому удается избежать «бликования» радиосигнала от волн. В 1990-х годах эту задачу блестяще решило московское НПО «Альтаир». Если учесть, что в этом году начинаются испытания модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов», то можно предположить, что он станет первым носителем нового морского «Тор-М2».

Скорее всего револьверные пусковые установки могут быть заменены на «сотовые». Они ускорят время реакции комплекса на поражение цели, также в них можно разместить значительно больше зенитных ракет и использовать различные типы ударных средств. Например, как отмечают на ИЭМЗ «Купол», это могут быть «мини-машины», специально предназначенные для поражения малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов.