«А кортик надо вернуть»

Верховный главнокомандующий, министр обороны и «НВО» пять лет борются за восстановление справедливости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен до 23 февраля собрать предложения и замечания других комитетов и комиссий, президента РФ, Совета Федерации по проекту «О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии» и федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии». Речь в них идет об упрощении порядка хранения и ношения боевого холодного клинкового оружия (кортиков) для офицеров Военно-морского флота, вышедших в запас и отставку с правом ношения военной формы одежды.

Есть надежда, что запасникам и отставникам разрешат хранить и носить в качестве элемента парадной военно-морской формы одежды кортики, которые они получили много десятилетий назад, будучи лейтенантами-выпускниками военно-морских училищ.

Более того, согласно проекту закона, кортик может быть унаследован «в соответствии с законодательством РФ гражданами РФ, получившими лицензии на приобретение оружия». «В двухнедельный срок со дня его получения гражданином РФ в порядке наследования подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти», которое выдает бессрочное разрешение на хранение данного оружия.

Правда, тем законопослушным ветеранам, у которых кортики успели отобрать при увольнении в запас или даже при нахождении в запасе, личное холодное оружие не вернут – просто никто не знает о судьбе клинков, сданных на склады Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На это указывает и пояснительная записка к проекту: «Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета». Иными словами, кортики, которые стоят денег (особенно позолоченные, с «хваткой» – средняя часть рукоятки – из слоновой кости), возвращать никому не собираются.

Впрочем, и тем, кто не сдал свои кортики, расслабляться рано. Ведь закон в окончательном чтении еще не принят, а чиновники умеют выхолостить любой документ до потери здравого смысла. Даже после его принятия, как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предусмотрен отложенный срок его вступления в силу. Это связано с подготовкой и изданием «нормативных правовых актов правительства РФ и государственных военизированных организаций, регулирующих условия и порядок передачи кортиков».

Оптимизма в благоприятный исход прибавляет лишь то, что законопроект в Госдуму внесло правительство РФ, а не общественные организации. Хотя без вмешательства флотской общественности вряд ли состоялось бы обсуждение этой проблемы в Госдуме. Против сдачи кортиков выступили ветераны ВМФ. На протяжении двух лет обширную переписку с Министерством обороны, Госдумой РФ и президентом России вел Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников, добиваясь отмены несправедливого решения.

Казалось бы, речь идет о сущей безделице в глазах чиновников, о каком-то, говоря шершавым языком документа, «клинке». Но как минимум для 1,5 млн офицеров, проходящих действительную службу, а также находящихся в запасе и отставке, для их детей и внуков кортик – это священная семейная реликвия.

Запоминается последняя фраза

На протяжении пяти лет ветеранские организации ВМФ боролись за восстановление справедливости и даже в какой-то мере – чести флотского офицера, символом которой является кортик. В эту борьбу внесла посильный вклад и газета «Независимое военное обозрение». Можно даже уточнить, что борьбу за возвращение кортиков она вела вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Начал ее Владимир Владимирович более 20 лет назад! Об этом стоит рассказать отдельно.

После принятия Федерального закона от 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» кортик формально попал в категорию холодного оружия. Однако президент еще несколько лет упорствовал и сдался только 11 марта 2010 года, когда подписал Указ № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия». Из текста приложения (к указу) № 1 «Военная форма одежды военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов» исчезло слово «кортик». Министр обороны три года саботировал указ, но и ему пришлось сложить холодное оружие на склад. Приказом от 15 апреля 2013 года № 300 он утвердил «Руководство по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в ВС РФ», которым обязал офицеров ВМФ при увольнении в запас кортик сдавать на склад по накладной.

Впервые проблему возвращения кортиков газета подняла 25 декабря 2015 года в материале, посвященном очередной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Председатель Союза журналистов Севастополя капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев на большой пресс-конференции Владимира Путина в Кремле в декабре 2015 года сказал, обращаясь к президенту: «Я прослужил 36 лет на флоте, не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза».

«Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора». Помните начало этой мысли в фильме «Семнадцать мгновений весны»? «Запоминается последняя фраза – это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство». Фраза, которой Владимир Путин закончил пресс-конференцию, конечно, запомнится многим военным морякам: «А кортики офицерам надо вернуть». И она запомнилась.

Газета взяла на контроль выполнение чиновниками недвусмысленного указания главы государства. Но журналистское расследование привело к малоутешительному результату. В редакционной статье «НВО» от 26 февраля 2016 года «Для кого слово президента пустой звук» речь шла об отписках, которые приходили в том числе из департамента письменных обращений граждан и организаций управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Так, в письме от 10 февраля сообщилось, что «обращение (по поводу кортиков. – «НВО») зарегистрировано, рассмотрено и направлено в правительство в целях объективного и всестороннего рассмотрения».

Ранее, 20 января 2016 года, начальник ГРАУ генерал-лейтенант Николай Паршин признался, что не может выполнить просьбу президента и вернуть кортики уволенным в запас офицерам, сославшись на решение правительства РФ. «Вопрос передачи в личное пользование кортиков… преждевременен и может быть рассмотрен только после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», – написал генерал.

Все вернулось на круги своя.

Контора пишет

Кортик из числа элементов формы одежды «исчез» по указу президента РФ от 11 марта 2010 года № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» и в соответствии с приложением (к указу) № 1 «Военная форма одежды военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов». Может быть, чиновники о нем забыли, а может быть – не вписали специально. Ведь в Федеральном законе от 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» кортик формально попал в категорию холодного оружия, к которому, например, при желании можно отнести и кухонный нож. Но у правительства, как говорится, руки не дошли до российских домохозяек. А вот для Минобороны России инструкцию написали.

Правительство своим постановлением от 15 октября 1997 года № 1314 утвердило «Правила оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях». Каким образом военные попали в «военизированные организации», остается загадкой. Между тем статьей 5 ФЗ-150 определено: «К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на вооружение федерального органа исполнительной власти». Какие оперативно-служебные задачи решаются с помощью кортика, непонятно. Но если таких задач нет, не лучше ли сохранить статус-кво?

К сожалению, чиновник устроен по-особому. Зуд бумаготворчества лишает его аппетита и сна и, возможно, заглушает даже самый сильный из инстинктов (медицинский факт) – продолжения рода. Военные всячески сопротивлялись бюрократам. Ни федеральный закон, ни постановление правительства, ни указ президента не исполнялись Министерством обороны вплоть до 2013 года, когда глава ведомства приказом от 15 апреля 2013 года № 300 утвердил «Руководство по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в ВС РФ». Этим документом он обязал офицеров при увольнении в запас кортик сдавать на склад по накладной. Однако продолжало действовать приложение № 1 к приказу министра обороны от 22 июня 2015 года № 300 «Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных силах РФ». В статье 52 главы IV «Ношение предметов военной формы одежды» было записано: «Пояса парадные носятся (в ВМФ с кортиками): поверх курток зимних повседневных, курток демисезонных повседневных» и так далее. Не будем акцентировать внимание на явную нелепицу – парадные пояса поверх курток повседневных. Главное в приказе – «с кортиками». То есть в одном случае чиновники забыли вписать слово «кортик» в документ, а в другом – забыли вычеркнуть. Контора пишет!

Разработчиком федерального закона «Об оружии» было Министерство внутренних дел. Начиная с февраля 2013 года Минобороны неоднократно обращалось в МВД с просьбой внести в закон изменения.

Пока чиновники писали проекты, офицеры отстаивали свои права в судах. 18 июля 2014 года Новороссийский гарнизонный военный суд именем Российской Федерации решил: обязать командира войсковой части вернуть майору запаса В. Ложбину его кортик. 16 февраля 2015 года Архангельский гарнизонный военный суд аналогичное решение вынес по иску капитана 2 ранга запаса В. Куликова. То есть военные судьи, которым дано конституционное право трактовать законы, и сам президент России, который эти законы утверждает, с самого начала были на стороне флотских офицеров.

Вторая часть марлезонского балета

В бесплодной переписке прошел еще один год. Наконец 15 марта 2017 года Госдума наконец-то впервые приняла поправки в закон «Об оружии». Этим документом она наделила глав военизированных организаций правом передавать для пожизненного хранения и ношения «отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики)» уволенным в запас офицерам. Закон вступил в силу 1 июля 2017 года. Кто-то подумал: вот она, победа над бюрократией и торжество справедливости. И горько разочаровался.

Во-первых, казаки получили право хранить и носить сабли в 2007 году, а офицеры ВМФ свои кортики – только в 2017-м. В этом была несправедливость по отношению к защитникам Отечества.

Во-вторых, рано радовались, ведь офицерский кортик, или, как его обозвали в законе, «отдельные модели боевого холодного клинкового оружия», по-прежнему остался под действием закона «Об оружии». Разрешение на хранение и ношение кортиков выдают лицензионные отделы Росгвардии. Для того чтобы его получить, надо представить справки из психоневрологического и наркологических диспансеров и, может быть, даже пройти обучение и сдать теоретический и практический экзамен по знанию закона, инструкции и наставления по обращению с «отдельными моделями боевого холодного клинкового оружия». Заметим – все справки платные.

Наконец, в-третьих, не был определен порядок возвращения кортиков, сданных увольняемыми и уволенными офицерами на склады своих воинских частей.

То есть закон приняли, но исполнить его, как это случалось с другими государственными актами, никто не собирался, да и не мог бы при всем желании. Как тут не вспомнить крылатую фразу, приписываемую Салтыкову-Щедрину: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». О том же вроде бы писал и другой известный литературный деятель князь Петр Вяземский. Только какой толк вспоминать, если их в школе не проходят?

Этими словами заканчивалась редакционная статья «НВО», опубликованная 24 марта 2017 года под заголовком «Чиновники послали ветеранов… по большому кругу».

Новый законопроект, обсуждаемый в Госдуме, – основа, дышло для решения поднятых проблем. Последнее слово опять останется за чиновниками и их нормативно-правовыми актами. А в России всем известна поговорка про закон и дышло.

Владимир Гундаров

Владимир Александрович Гундаров – военный обозреватель.