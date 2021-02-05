Приземленные интересы президента Джозефа Байдена

Ликвидирует ли новый глава Белого дома Космические силы?

Превращение космоса в театр военных действий было одной из главнейших задач Дональда Трампа, покинувшего Белый дом. Бывший президент преуспел в ее решении, и ему удалось убедить законодателей в необходимости создания Космических сил (КС) – шестого вида ВС США, который обеспечит национальную безопасность и защитит Америку от любых внешних угроз.

Как отмечают заокеанские эксперты, поскольку Джозеф Байден еще только вступил в должность главы Белого дома, его позиции по основным вопросам обеспечения обороноспособности пока не очень понятны. Приоритетными направлениями его деятельности будут пандемия и восстановление экономики. Однако специалисты говорят и о том, что 46-му президенту в ближайшее время придется столкнуться с проблемами дальнейшей милитаризации околоземного пространства. И уже появились первые свидетельства правильности этих заявлений экспертов.

Новая метла

Смена власти, утверждают эксперты, может кардинально изменить положение Космических сил. Новая администрация не скрывает, что вся история создания шестого вида ВС США была лишь пиаром предыдущего президента и дорогостоящей бутафорией.

Доцент кафедры национальной безопасности военного колледжа ВМС США Дэвид Бурбах считает, что дальнейшая трансформация космических войск будет обусловлена мировоззрением Байдена, значительно отличающимся от представлений Трампа. Новый президент не отменит все решения своего предшественника, но переведет КС на более низкую иерархическую ступень. Кроме того, встанет вопрос о необходимости существования Агентства космического развития – еще одной бюрократической службы, дублирующей аналогичную структуру в ВВС.

Майк Тирни, аналитик консалтинговой фирмы Velos, отвечающий за вопросы обороны и космоса, утверждает, что «в 2021 году у новых лидеров не будет времени внести существенные поправки в бюджеты Трампа. Таким образом, все существенные изменения произойдут лишь в следующем финансовом году». Однако в любом случае политическим назначенцам и военным чиновникам придется отвечать на вопросы о роли КС и о целесообразности их дальнейшего существования.

27 января Байден провел незапланированное и, как выражаются федеральные чиновники, «импровизированное» заседание кабинета министров, на котором присутствовали члены Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). Президент обсудил с ними вопрос о роспуске КС, учреждение которых он, по свидетельству анонимного источника, назвал «бессмысленным, фантастическим проектом, созданным сумасшедшим человеком».

Байден якобы сказал, что создание КС было бредовой акцией, основанной на патологическом страхе Трампа, что Россия и Китай прибегнут к использованию космического оружия, чтобы лишить Соединенные Штаты превосходства в космосе или просто уничтожить Америку. Он обвинил Трампа в использовании туманных и расплывчатых формулировок для описания официальной миссии КС. Оно размещено на сайте Белого дома и звучит так:

«КС США – это вид ВС, который организует, обучает и оснащает космические войска с целью защиты интересов США и союзников в космосе и предоставляет космические возможности объединенным силам. В обязанности КС входит подготовка специалистов, приобретение систем вооружений и военной техники, создание и развитие военной доктрины для обеспечение космической мощи, а также организация войсковых подразделений для представления нашим боевым командованиям».

Байден также отметил, что ни Россия, ни Китай, ни какие-то внеземные цивилизации никогда не угрожали Соединенным Штатам. Президент объявил, что намерен переориентировать бюджет КС, составляющий 15,2 млрд долл., на развитие зеленой энергетики при одновременном ограничении добычи или даже полном отказе от ископаемых видов энергетических ресурсов.

«Предложение Байдена, было встречено присутствующими бурными аплодисментами. Он также сказал, что КС – самое затратное и неоправданно расточительное предприятие в истории правительства и что он использует все предоставленные ему полномочия, чтобы ликвидировать его. Удивительно, но даже председатель ОКНШ Марк Милли одобрил эту идею. Почти все присутствующие поздравляли друг друга аплодисментами», – рассказал анонимный источник представителям прессы.

Космические аппетиты

Однако не все участники заседания ликовали по поводу намерения Байдена ликвидировать «первую и последнюю линию обороны Америки XXI века».

Начальник штаба Сухопутных войск генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что расходование КС значительной части годового оборонного бюджета страны, было необходимо для того, чтобы помешать Китаю получить существенное преимущество над Соединенными Штатами в «асимметричной войне».

Он подчеркнул, что говорит от имени ведущих высокопоставленных офицеров Пентагона, отсутствовавших на совещании. И посоветовал Байдену принять меры по укреплению, а не демонтажу КС, утверждая, что Китай должен быть остановлен, прежде чем он обретет дополнительные возможности по оказанию влияния на внутреннюю и внешнюю политику США. Генерал предупредил членов правительства о том, что Китай уже внедрился почти во все области обеспечения обороны Америки с целью оказания влияния на них в своих интересах.

Начальник штаба ВМС США, должность которого в МО именуется как начальник военно-морских операций, адмирал Майкл Гилдей поддержал своего сухопутного коллегу. «Китай – это единственная и самая большая угроза американской безопасности. Мы должны укрепить Космические силы. Если мы ликвидируем их, мы можем просто распахнуть защищающие нас двери обороны и пригласить Китай к вторжению в США», – заявил он. Адмирал также отметил, что его позиция является твердой и останется неизменной, поскольку китайские лидеры ясно обнаружили свои намерения, заключающиеся в достижении региональной гегемонии и в конечном итоге мирового господства. На протяжении многих лет лидеры КНР, политики и военные, по словам Гилдея, открыто высказывались по данному поводу и объявляли о своей цели – завоевании космоса и достижении доминирующего положения в безвоздушном пространстве.

После заявлений генерала и адмирала, как поведал журналистам анонимный источник, Байден усмехнулся. А затем сказал, что уже принял решение, и ему остается только решить, исполнить ли его в рамках законодательных процедур или оформить свои замыслы в одностороннем порядке путем издания указов в соответствии с предоставленными ему полномочиями президента США.

За спиной президента

Несмотря на предварительное решение Байдена ликвидировать космические войска, руководители КС и Космического командования США (КК) продолжают проводить мероприятия по их развитию.

26 января в Институте аэрокосмических исследований Митчелла при Ассоциации ВВС США прошла видеоконференция «Аэрокосмическая нация», на которой выступил начальник КК четырехзвездный генерал Джеймс Дикинсон.

Из одиннадцати объединенных командований МО США, сказал генерал, КК имеет самую большую зону ответственности, нижняя граница которой находится на расстоянии 100 км от земной поверхности, а верхняя лежит в бесконечности.

Он отметил, что каждое боевое командование, а также коммерческий сектор, союзники и партнеры США, опираются на космическую инфраструктуру и предоставляемые ей возможности, которые защищает находящееся в его подчинении командование. Космические интересы США находятся под серьезной угрозой со стороны их противников, решивших свести на нет преимущества, которые космос приносит Америке, подчеркнул Дикинсон.

«Космический домен является конкурентной, перегруженной и оспариваемой сферой. Наши конкуренты, прежде всего Китай и Россия, милитаризировали околоземное пространство, и это требует от нас активного участия в его обороне и защите наших интересов. Активное взаимодействие в этой области всех заинтересованных сторон должно осуществляться на наших условиях, чтобы мы могли полностью эксплуатировать и свободно действовать в космосе когда, где и как нам необходимо», – сказал командующий КК.

Генерал представил участникам конференции предварительный вариант пяти задач обеспечения превосходства США в космическом пространстве, которые он назвал «стратегическим повествованием командира». В перечне этих задач, которые в окончательном виде планируется опубликовать через несколько дней, изложены ключевые концепции обеспечения доминирования Америки в космосе.

Прежде всего, объявил Дикинсон, необходимо добиться понимания составляющих элементов конкуренции в космосе. В рамках решения этой задачи необходимо довести до сознания командиров и бойцов угрозы, исходящие от космических сил вероятных противников. «Мы должны обучить командиров подразделений и личный состав вводить в заблуждение наших противников, и мы должны внедрять инновации, используя такие подходы, как прорывное мышление», – сказал командующий.

Второй ключевой задачей, по словам генерала, является создание подразделений, способных противостоять противнику, побеждать его и обеспечивать достижение уровня полной боеспособности. Составным элементом решения этой задачи является поддержание культуры ведения боевых действий и адаптация командиров и личного состава к динамичной и постоянно изменяющейся стратегической обстановке.

В рамках решения третьей задачи необходимо обеспечить поддержание на требуемом уровне взаимодействия войск. «Сложность проведения операций в предельно масштабных и крайне сложных условиях боевых действий требует от нас укрепления военных союзов и привлечения новых партнеров. Мы должны усилить взаимодействие на основе совместного комбинированного и партнерского подхода к боевым операциям в космосе. Нам также необходимо обеспечить объединение в соответствии с четким пониманием концепции активного сотрудничества, сосредоточенного главным образом на сохранении и укреплении космического превосходства. Такой подход будет способствовать формированию ответственного поведения войск на земле и в космосе в течение длительных периодов времени, которое постепенно должно обрести форму международных норм», – заявил Дикинсон.

Четвертая задача предусматривает сохранение превосходства в цифровом пространстве. «Мы должны внедрять инновации, чтобы обеспечить достижение и сохранить конкурентное превосходство. Нам необходимо развивать и совершенствовать формы и методы проведения киберопераций, чтобы поддерживать гибкую и устойчивую позицию. Мы должны также вкладывать необходимые средства в развитие технологий, способных обеспечить соответствие войск меняющимся правилам игры, включая искусственный интеллект и машинное обучение», – заявил командующий.

Конечной задачей, по его словам, является интеграция коммерческих и межведомственных организаций. Например, так, как это было сделано в Национальном центре космической обороны, который является частью совместной целевой группы космической обороны, дислоцирующейся на базе ВВС Шривера (штат Колорадо) и на базе ВВС Ванденберга (штат Калифорния). «Такая интеграция поможет нам формировать и продвигать ответственное поведение в космосе, выступать за расширение космических возможностей и обеспечить эффективное сотрудничество при решении существующих проблем всеми элементами национальной мощи США».

Дикинсон также затронул и вопрос о том, что министр ВВС принял решение разместить штаб КК в Редстоунском арсенале в Хантсвилле (штат Алабама). По его словам, «из пула чрезвычайно значимых претендентов» министр выбрал Хантсвилл, поскольку этот город по ряду факторов оказался более приемлемым. «Эти факторы включали миссию, инфраструктуру, потенциал, общественную поддержку и, честно говоря, расходы МО», – рассказал он.

В настоящее время штаб КК временно находится в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Размещение КК в Редстоунском арсенале займет несколько лет, так как должны быть построены соответствующие объекты инфраструктуры, отметил Дикинсон.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»