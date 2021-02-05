Минобороны РФ: Российский Ил-76 не нарушал границы Эстонии

Российское военное ведомство опровергло информацию о якобы нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. Как рассказали в Минобороны РФ, информацию о нарушении распространил Главный штаб Сил самообороны Эстонии.

Там пояснили, что 3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

В Минобороны отметили, что полет российского "транспортника" проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. "Экипаж самолета находился на постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", - подчеркнули в военном ведомстве. Причем, эстонские диспетчеры ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств. Это подтверждено средствами объективного контроля.

О том, что российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии сообщил, пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны республики. В интервью агентству Би-эн-эс, он рассказал, что якобы нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где Ил-76 провел менее минуты.

Александр Степанов