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Известия.ru

«Прогресс» доставит на МКС ремонтный комплект для заделки мест утечки воздуха

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Источник изображения: Фото: instagram.com/@ivan_mks63

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда». Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Прогресс МС-16» должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов <…> ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда»,— говорится в сообщении.

Кроме того, членам экипажа экспедиции доставят ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Ракету с грузовым кораблем запустят с космодрома Байконур в феврале.

В конце августа 2020 года на МКС зафиксировали утечку воздуха. Проведенная ранее ликвидация дефекта термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги не помогла полностью устранить ее.

В январе текущего года эксперты рассказали «Известиям», что устранение трещины на МКС может усилить напряженность металла в других местах, и следующий удар, вероятно, вызовет новое повреждение корпуса станции.

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Проекты
2020-й год
Байконур
Медицина
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Прогресс ТГК
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