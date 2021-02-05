«Прогресс» доставит на МКС ремонтный комплект для заделки мест утечки воздуха

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда». Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Прогресс МС-16» должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов <…> ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда»,— говорится в сообщении.

Кроме того, членам экипажа экспедиции доставят ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Ракету с грузовым кораблем запустят с космодрома Байконур в феврале.

В конце августа 2020 года на МКС зафиксировали утечку воздуха. Проведенная ранее ликвидация дефекта термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги не помогла полностью устранить ее.

В январе текущего года эксперты рассказали «Известиям», что устранение трещины на МКС может усилить напряженность металла в других местах, и следующий удар, вероятно, вызовет новое повреждение корпуса станции.