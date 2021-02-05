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WarSpot

Турция продлит срок службы истребителей F-16

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Турция осталась без истребителей F-35 Lightning II, поэтому будет продлевать «жизнь» истребителям F-16. Вчера, 3 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Турция запускает программу продления срока службы действующего парка самолётов из-за отсутствия замены в краткосрочной перспективе.

По словам Исмаила Демира, руководителя Управления оборонной промышленности Турции, комплексная программа модернизации будет включать в себя доработки, обновления, замену и усиление планера: «Каждый из самолётов потребует от 1200 до 1500 новых деталей». Это позволит продлить летный ресурс с 8 000 до 12 000 часов.

Истребители F-16 ВВС Турции

Источник изображения: hurriyetdailynews.com

Подрядчиком выступит компания Turkish Aerospace Industries. TAI строит для ВВС Турции 30 новых истребителей F-16 Block 50+, а также выполнит работы по модернизации более 160 действующих турецких самолётов F-16 Block 30/40/50.

Кроме того, Турция намерена построить собственный истребитель 5-го поколения. TF-X пока существует только в виде макета, поэтому его технические характеристики ещё не известны. В Минобороны Турции рассчитывают уже в 2023 году вывести TF-X «из ангара». Из ранее опубликованной визуализации можно сделать вывод, что перспективный турецкий истребитель внешне будет схож с американским F-22 Raptor, будет оснащаться двумя двигателями и получит внутренние отсеки для вооружения. При этом разработка перспективного истребителя пока упёрлась в отсутствие двигателей.

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Страны
США
Турция
Продукция
F-16
F-22
F-35
Компании
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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