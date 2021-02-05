МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.

Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.

По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.

"Это закономерный итог идиотских решений, принятых в США за последние 30 лет. <...> Войны на Ближнем Востоке, Балканах, Ирак, Афганистан расширение НАТО, серия конфликтов с новой Россией после окончания холодной войны — Грузия, Украина, Белоруссия. И госдолг в США вырос в десять раз, почти до 30 триллионов долларов. Не побыкуешь больше в долг", — написал Дерипаска в Telegram.

США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".