МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в "нейтральную страну".
Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, это позволит сохранить организацию как место для разрешения международных споров.
Дерипаска напомнил, что глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс ранее заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.
По мнению Дерипаски, США осознали ядерную угрозу, которая может исходить со стороны Китая.
США, как считает предприниматель, "очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".