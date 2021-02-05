Стали известны некоторые характеристики нового индийского истребителя

На проходящей в Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India-2021 впервые представлен макет двухдвигательного палубного истребителя TEDBF.

Ранее сообщалось, что он будет создан на основе уже выпускаемого истребителя Tejas ("Бриллиант"), однако, судя по фотографиям, индийские конструкторы решили основательно переработать оригинал. Например, установлено переднее горизонтальное оперение, предприняты меры по уменьшению радиолокационной заметности.

В то же время этому истребителю не суждено стать самолетом нового поколения - все вооружение будет подвешиваться только снаружи.

TEDBF, кроме задач по уничтожению различных воздушных целей, сможет применять противокорабельные ракеты, а также будет способен поражать объекты и на суше.

Для увеличения радиуса боевого применения его оборудуют аппаратурой для заправки в воздухе.

Взлетная масса составляет 26000 кг, размах крыла в сложенном состоянии -7,6 метра, в разложенном -11,2 метра, длина-16,3 метра. Максимальная скорость - 1,6 маха.

Самолет будет предназначен для применения с палубы существующего авианосца индийских военно-морских сил Vikramaditya и нового Vikrant.

Как ожидается, первый экземпляр поднимется в небо в 2026 году, а серийное производство при удачном завершении испытаний будет налажено еще через четыре года.

The Twin Engine Deck Based Fighter (TEDBF). Can't wait for this to begin landing on Indian Navy aircraft carriers in the future.

It would be the size of Mig-29K, weapons payload of nine tonnes, top speed of Mach 1.6, have folding wings to save space on deck of aircraft carriers pic.twitter.com/R8RFj7erOS — Nolan Pinto (@nolanentreeo) February 3, 2021

Алексей Брусилов