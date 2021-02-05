NASA приступило к сборке межпланетной станции Psyche

Специалисты NASA начали этап сборки автоматической межпланетной станции Psyche, которая отправится в космос летом следующего года, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA. Аппарат будет изучать необычный металлический астероид Психея, который, как считают ученые, может быть ядром протопланеты.

Psyche будет исследовать одно из самых тяжелых из известных астероидов — (16) Психея, который располагается в Главном поясе. Данные наземных наблюдений показывают, что это небесное тело может содержать большое количество металлов и быть ядром протопланеты или его фрагментом, которое образовалось в результате столкновений с другими телами в ранней Солнечной системе. Ученые хотят не только разобраться в свойствах Психеи, ее происхождении и эволюции, но и понять ценность астероида с точки зрения добычи полезных ископаемых в космосе.

Станция будет оснащена солнечными батареями, а также холловскими двигателями, работающими на ксеноне, и экспериментальной системой лазерной связи DSOC (Deep Space Optical Communications). Стартовая масса аппарата составляет 2,6 тонны, из них 30 килограмм приходится на научное оборудование, которое включает в себя магнитометр, мультиспектральную камеру, гамма-и нейтронный спектрометр и микроволновый инструмент для исследования гравитационного поля астероида.

В начале февраля специалисты Лаборатории реактивного движения NASA объявили, что завершили изготовление компонентов станции и приступили к ее сборке и последующим комплексным испытаниям. Ожидается, что весной 2022 года аппарат будет полностью собран и готов к отправке в Космический центр Кеннеди, откуда будет запущен в космос при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy в августе 2022 года. В мае 2023 года Psyche совершит гравитационный маневр у Марса, а к астероиду прибудет в конце января 2026 года. Научная программа станции рассчитана на 21 месяц и предполагает работу на четырех орбитах.

Схема основных этапов миссии. Источник изображения: NASA

Рабочие орбиты станции вокруг Психеи. Источник изображения: NASA

В октябре 2021 года в космос отправится межпланетная станция «Люси», которая будет исследовать троянские астероиды Юпитера. В прошлом году выяснилось, что одна из целей станции, обладает небольшим спутником, что делает его крайне интересным объектом для изучения.

Александр Войтюк