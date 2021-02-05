Вирусы и фейки размещают вдоль российской границы

США ставят свои киберподразделения по всему миру, в том числе и на Украине.

Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ Николай Мурашов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, американские киберподразделения разворачиваются «под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников».

«Согласно официальным данным военных ведомств, американское киберкомандование разместило своих специалистов на территории Черногории, Македонии и Украины», — сказал замглавы НКЦКИ.

Он отметил, США признают, что данные подразделения обладают силами и средствами для проведения кибератак, они «применятся на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходят угрозы».