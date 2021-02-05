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Военно-промышленный курьер

Подписывая договор с Россией, НАТО держит нож за пазухой

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Организации Североатлантического договора будут сохранять готовность отвечать на агрессивные действия России, несмотря на договоренность США и РФ продлить на 5 лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета НАТО, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«НАТО приветствует и полностью будет поддерживает договоренность между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START) на пять лет. Союзники НАТО верят, что договор New START будет способствовать международной стабильности и снова выражают свою решительную поддержку его дальнейшему воплощению и скорейшему и активному диалогу о путях улучшения стратегической стабильности», - отмечается в заявлении.

Также сказано, что страны-члены НАТО остаются коллективно настроенными поддерживать текущее разоружение, контроль над вооружениями и соглашения и обязательства по нераспространению (оружия массового уничтожения). В частности, они поддерживают дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью улучшения безопасности Альянса, учитывая имеющуюся среду международной безопасности.

«Страны-члены НАТО видят в продлении действия договора начало, а не конец усилий по реагированию на ядерные угрозы и новые и возникающие проблемы для стратегической безопасности», - говорится в заявлении.

При этом, говорится, что «даже если Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, чтобы отстаивать наши коллективные интересы, НАТО остается дальновидным относительно создаваемых Россией угроз».

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
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