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ЦАМТО

ВС Франции намерены модернизировать имеющиеся БЛА MQ-9 "Рипер"

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 4 февраля. Представители Франции ведут переговоры с властями США и компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) о возможности модернизации 12 имеющихся средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9 "Рипер".

Как сообщает Jane's International Defence Review со ссылкой на заявление регионального директора GA-ASI в Европе Кристофа Фонтейна, БЛА "Рипер" Воздушно-космических сил Франции будут модернизированы для продления продолжительности полета. При этом при выполнении разведывательных задач БЛА сможет находиться в воздухе до 30 вместо 24 часов, а продолжительность полета при оснащении вооружением увеличится с 17 до 24 часов.

Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) также ведет с ВВС США переговоры об оснащении БЛА "Рипер" контейнерной системой радио- и радиотехнической разведки (SIGINT). Франция выбрала штатный контейнер американский производства, но также рассматривает возможность разработки национальной системы.

Кроме того, Франция получит новый пилотажный тренажер, разработанный канадской компанией CAE, который планируется разместить на авиабазе Коньяк-Шатобернар. Он предназначен для обучения экипажей БЛА. Как пояснил К.Фонтейн, хотя Франция твердо настроена на проведение усовершенствования имеющихся БЛА, переговоры по стоимости и срокам выполнения работ все еще продолжаются.

Компания GA-ASI также представила МО Франции отдельное предложение по оснащению БЛА контейнерной системой самообороны. Она включает систему постановки помех и пусковые установки для отстрела ложных целей, предназначенных для повышения живучести MQ-9 в боевых условиях.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года Госдепартамент США одобрил поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 16 БЛА MQ-9 "Рипер", связанного оборудования и услуг, общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

"Закон о военных программах на 2014-2019 гг." предусматривал покупку для ВС Франции 4 комплексов, в состав каждой из которых входят три БЛА. Их стоимость оценивалась в 670 млн. евро (около 874 млн. долл.). Предполагается, что все 12 аппаратов останутся в эксплуатации до 2023-2025 гг., после чего планировалось закупить БЛА европейской разработки.

В декабре 2013 года МО Франции получило первый беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Рипер", включая два БЛА и наземную станцию управления. На текущий момент поставка всех четырех комплексов завершена.

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Страны
Канада
США
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
CAE
General Atomics
Проекты
БПЛА
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