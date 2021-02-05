Конкурентное преимущество. Военный эксперт о планах "Рособоронэкспорта"

"Рособоронэкспорт" планирует вывести на зарубежный рынок около 50 новых образцов вооружения и военной техники. Эти планы прокомментировал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В ближайшие пять-семь лет Россия представит на международном рынке около пятидесяти новейших образцов вооружения и военной техники, в том числе зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, сообщили в "Рособоронэкспорте".

Любой образец вооружения и военной техники, который получают Вооруженные силы РФ, имеет и экспортный вариант, отметил в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Мы экспортируем широкую гамму оружия, и по мере того, как та или иная разработка приходит в российскую армию, соответственно, оформляется паспорт экспортного облика и на те системы, которые будут предназначены для экспортных поставок", – сказал военный эксперт.

По его словам, география поставок и круг покупателей российского оружия постоянно расширяются.

"Разумеется, мы оружие поставляем за валюту, объем поставок где-то 14-15 миллиардов долларов в год. Деньги поступают российским предприятиям военно-промышленного комплекса, обеспечивают дополнительный финансово-экономический источник", – добавил Игорь Коротченко.

Вывод на рынок новых образцов является дополнительным конкурентным преимуществом "Рособоронэкспорта", считает он.

"Мы поддерживаем конкурентоспособность на мировом рынке оружия, занимаем второе место в мире по объему продаж вооружения иностранным заказчикам. Россия – надежный партнер, а вывод на рынок новых образцов оружия – наше дополнительное конкурентное преимущество", – сказал эксперт.