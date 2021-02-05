Конкурентное преимущество. Военный эксперт о планах "Рособоронэкспорта"

"Рособоронэкспорт" планирует вывести на зарубежный рынок около 50 новых образцов вооружения и военной техники. Эти планы прокомментировал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ближайшие пять-семь лет Россия представит на международном рынке около пятидесяти новейших образцов вооружения и военной техники, в том числе зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, сообщили в "Рособоронэкспорте".
Любой образец вооружения и военной техники, который получают Вооруженные силы РФ, имеет и экспортный вариант, отметил в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, география поставок и круг покупателей российского оружия постоянно расширяются.
Вывод на рынок новых образцов является дополнительным конкурентным преимуществом "Рособоронэкспорта", считает он.